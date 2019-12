Presentazione del calendario 2020 da parte del Trento Calcio Femminile: un successo

Si è svolta mercoledì 18 dicembre presso la sala consiglio di COLDIRETTI TRENTO la conferenza stampa di presentazione della nuovo CALENDARIO 2020 della società TRENTO CALCIO FEMMINILE.

Premessa della società:

I pilastri della buona salute sono, come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, alimentazione sana, attività fisica regolare e giuste ore di sonno.

Pubblicità Pubblicità

La nostra società sportiva, tutta dedicata al calcio femminile a partire ancora dal 1990, a fianco all’attività agonistica porta avanti da diversi anni un’idea di sport legata ai concetti di prevenzione e stile di vita sano.

Vogliamo, infatti, promuovere l’attività sportiva coinvolgendo un’ampia fascia di età: dalle giovani adolescenti fino alle atlete adulte. A fianco all’attività sportiva non può mancare un’alimentazione sana.

Proprio la nostra attenzione per questo tema e per il mondo femminile ci ha permesso di coltivare ormai da tanti anni la collaborazione con RISTO 3, azienda leader nella realtà trentina che ha tra i suoi obiettivi propri la corretta alimentazione, la qualità dei suoi servizi di ristorazione e di collegamento con il suo territorio.

Inoltre, da quest’anno, un nuovo progetto ci lega a COLDIRETTI TRENTO che con la sua iniziativa Campagna Amica sostiene il mangiare sano e la promozione dei prodotti forniti dai nostri agricoltori.

Pubblicità Pubblicità



A partire quindi da questo filo conduttore valoriale che lega la nostra realtà a quella dei nostri partner, abbiamo pensato di caratterizzare il nostro CALENDARIO 2020 con un progetto comunicativo che parlasse di alimentazione sana, di stili alimentari corretti e di comportamenti socialmente positivi e costruttori di comunità.

In questo quadro valoriale non poteva mancare l’attenzione verso chi è bisognoso anche di assistenza materiale nella sua carenza di cibo. Per questo abbiamo coinvolto il BANCO ALIMENTARE del TRENTINO ALTO ADIGE, la onlus che orami da più di 20 anni si occupa sul nostro territorio di raccogliere gli alimenti in eccesso oppure non più commercializzabili e che attraverso una fitta rete di associazioni di volontariato, riesce a farli giungere alle molte famiglie bisognose anche della nostra regione.

Si da così speranza ed aiuto concreto valorizzando ciò che sarebbe invece destinato ad essere privato del suo valore.

Parte di quanto ricavato dalla raccolta fondi originata dal CALENDARIO 2020 sarà destinata al sostegno delle iniziative del BANCO ALIMENTARE del TRENTINO ALTO ADIGE.

Oltre quindi a raccontare chi siamo noi, il Trento Calcio Femminile, con semplicità ed ironia vorremmo comunicare chi sono i soggetti che hanno intrapreso questo percorso insieme a noi, sposando l’iniziativa di una comunicazione positiva, fresca e, oltre ad una forte attenzione al mondo femminile, anche al tema della solidarietà tra uomini.

Descrizione del progetto:

L’idea del CALENDARIO 2020 parte dall’esperienza pregressa, quando un gruppo di atlete della 1^ squadra (campionato nazionale di serie C) ha deciso di creare un format che presentasse in modo semplice e ironico la nostra attività sportiva.

In continuità con questo progetto, il CALENDARIO 2020 sarà creato nuovamente grazie alla partecipazione e al coinvolgimento in prima persona delle atlete della società.

Prima squadra, under 19 e, da quest’anno, le giovani ragazze della squadra esordienti saranno chiamate a posare all’interno dei contesti dei 3 partner coinvolti (ad esempio nella cucina dei ristoranti RISTO 3, presso il mercato dei prodotti agricoli organizzato da COLDIRETTI TRENTO in Piazza Dante e nel magazzino del Banco Alimentare oppure durante la giornata del novembre in cui c’è stata la 23^ Colletta Alimentare).

In questo modo ogni mese presenterà una foto in cui le atlete del Trento Calcio Femminile entreranno nelle case dei vari amici, parenti, sostenitori, associazioni di volontariato, sponsor e soggetti istituzionali sensibilizzandoli assieme rispetto al tema del cibo e di una corretta alimentazione che valorizzi il territorio e chi ci lavora nonché una seria responsabilità sociale.

A fianco delle foto e ai giorni del mese (in cui saranno riportati anche orari e luoghi delle partite delle nostre squadre), ci sarà lo spazio per un messaggio caratterizzante i contenuti di cui prima (per un totale di 12 messaggi distribuiti tra i 3 partner coinvolti).

Le foto sono state sviluppate in collaborazione con fotografi professionisti, Daniele Panato ed Alessandro Eccel, che ci hanno dato la loro disponibilità ed il loro impegno professionale.

Le coautrici del CALENDARIO 2020 sono le nostre atlete, Silvia Maurina e Silvia Zappini, che hanno curato tutta la preparazione e l’impostazione grafica nonché l’elaborazione de i contenuti testuali.

Ci proponiamo di promuovere il calendario diffondendolo principalmente attraverso la rete delle nostre atlete ed attraverso anche i volontari e le associazioni del BANCO ALIMENTARE.

Il progetto è stato presentato in una specifica conferenza stampa con i maggiori media locali, con la partecipazione di tutti i partner coinvolti il 18 dicembre presso la sede di COLDIRETTI TRENTO.

Finalità del progetto:

Il primo obiettivo è quello di costruire e rafforzare una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per promuovere, assieme, una sensibilità rispetto al tema dell’alimentazione sana ed attenta oltre a ridurre lo spreco alimentare e favorirne la sua più efficacie distribuzione ai bisognosi.

Il secondo obiettivo è quello di sostenere anche le attività del BANCO ALIMENTARE del TRENTINO ALTO ADIGE con parte di quanto raccolto con l’iniziativa del CALENDARIO 2020.

Il terzo obiettivo è quello di elevare la percezione delle atlete del Trento Calcio Femminile come portatrici di contenuti seri e non solo di virtù sportive.

Intervento di Rita Csako – Presidente acf Trento Calcio Femminile:

«Ringrazio in particolare il nostro “padrone di casa”: il presidente di COLDIRETTI Trento, Gianluca Barbacovi che ci ha accolti mettendoci gentilmente a disposizione questa sala per l’appuntamento di oggi. Ringrazio per la partecipazione a questo momento la Presidente di RISTO 3, Camilla Santagiuliana Busellato.

Ringrazio anche rappresentante del BANCO ALIMENTARE del Trentino Alto Adige, Roberto Scarpari che è anche il responsabile del progetto SITICIBO (raccolta dei prodotti alimentari freschi).

Tutti costoro hanno contribuito a permettere la realizzazione del nostro CALENDARIO 2020 che siamo qui oggi a presentare ufficialmente.Non è un calendario Pirelli.

Premetto che il CALENDARIO 2020 nasce dall’iniziativa delle nostre atlete della 1^ squadra. Nel segno della continuità con gli anni passati, sempre loro hanno preso l’iniziativa di portare avanti questo progetto. Lo fanno con quello spirito di appartenenza che le contraddistingue e che fa di questa società un unicum.

Poche volte si vedono atlete che si mettono in gioco per promuovere iniziative non strettamente legate all’ambito sportivo. E di questo sono particolarmente orgogliosa, come presidente, come sportiva e come donna.

Come Direttivo del Trento Calcio Femminile non possiamo che assecondare e sostenere questo slancio.

Le nostre atlete e coautrici del CALENDARIO 2020, Silvia Maurina e Silvia Zappini, avranno poi modo di parlarvi di quanto hanno realizzato che ha come scopo quello di promuovere non la nostra società sportiva attiva, come Trento Clarentia, dal 1974 e dal 1995 dedicata solo al calcio femminile (dei pionieri con quasi 25 anni di storia specifica) ma anche contenuti e valori che travalicano il campo da gioco e riguardano la formazione della persona umana non solo sportiva ma nella sua interezza.

Mi preme sottolineare l’idea guida di quest’anno: non è più un semplice, per quanto bello, calendario dove le atlete vengono riprese nelle classica posa di un calciatore, anzi di una calciatrice.

Come ho detto prima si tratta di COMUNICARE dei VALORI e dei CONTENUTI e non solo suscitare una passione sportiva seppur giusta e molto appassionante, vista anche la forte espansione del movimento calcistico femminile che abbiamo recentemente registrato nelle ragazze più giovani.

Quest’anno, infatti, oltre alla 1^ squadra che milita nella serie C nazionale e la under 19 anch’essa partecipante al campionato nazionale è entrata in campo la squadra esordienti e, novità assoluta per la nostra Regione, in primavera debutterà una squadra pulcini fatta anch’essa solo da ragazze. Un bello sforzo ma gratificante.

QUINDI ATLETE, GIOVANI DONNE, VIVACI AMBASCIATRICI DI CONTENUTI FACILMENTE RICONOSCIBILI DA TUTTI.

E’ questo che distingue oggi il CALCIO FEMMINILE e ne fa un fenomeno nuovo, fresco e convincente che entra in modo dirompente ed intelligente in un mondo sportivo spesso stanco e privo ormai di slanci originali.

Passando al tema del CALENDARIO 2020 è il CIBO e la CORRETTA ALIMENTAZIONE il tema guida di quest’anno. E’ stato scelto dalle nostre atlete. NON DA NOI MA DA LORO, LE ATLETE.

IL CIBO: UN BENE, UN VALORE DA NON TRASCURARE E CONOSCERE MEGLIO. Un bene non da abusare ma da usare con intelligenza. Per questo parliamo di CORRETTA ALIMENTAZIONE. Un bene da coltivare e consumare nel territorio dove vivi e farai crescere i tuoi figli. Un bene da non buttare via ed, anzi, da recuperare e valorizzare per chi è meno fortunato ed ha bisogno.

Per questo è stato naturale parlare con i nostri partner COLDIRETTI TRENTO e RISTO 3 per raccontarlo meglio e promuovere in modo più convincente questo tema.

Noi ci abbiamo messo la faccia, ma loro ci hanno messo la storia, il ruolo ed il peso sociale di un attività che – pur con ruoli diversi – hanno saputo portare avanti e continuano a sostenere nel corretto uso del cibo e di tutto quello che ci sta intorno.

COLDIRETTI che, anche attraverso la sua iniziativa CAMPAGNA AMICA, sta valorizzando il prodotto della nostra terra e dei nostri agricoltori per portarlo direttamente sulla nostra tavola.

RISTO 3 che ha da poco festeggiato 40 anni di storia e con cui condividiamo non solo una lunga collaborazione ma anche una grande componente femminile che caratterizza le rispettive attività: riservare una grande attenzione alla corretta alimentazione non è più solo un problema di “dieta per bambini in sovrappeso” ma è una cura che fa star bene tutti, ragazzi, giovani, adulti. Mangiare fuori casa è ormai un fatto normale ma farlo bene e con attenzione non è scontato. E se qualcuno ci aiuta a farlo, questa è una cosa da valorizzare.

Non dimentichiamo infine che il cibo è un bisogno primario a cui molte persone, troppe, non accedono con facilità.

In Trentino Alto Adige, anche se ai primi posti nelle varie classifiche di qualità della vita, la povertà è di casa ed è sempre più presente. Diranno poi meglio gli amici del BANCO ALIMENTARE e del progetto SITICIBO qual è il bisogno che loro toccano tutti i giorni e come stano affrontando queste nuove situazioni.

OLTRE ALLE PAROLE SERVONO ANCHE PICCOLI FATTI: per questo vi anticipo che PARTE del RICAVATO di quanto raccolto con il CALENDARIO 2020 andrà al BANCO ALIMENTARE per sostenere la sua attività in Trentino Alto Adige.

Da noi un piccolo aiuto al loro grande e generoso lavoro di volontari. Se anche i media ci aiutano in questo il risultato sarà sicuramente migliore.

L’attenzione ai temi sociali, oltreché quelli sportivi, non si esaurisce qui. Quest’anno ci siamo impegnati con un’altra iniziativa, promossa dal Comune di Trento: la presenza delle nostre ragazze che incontrano in alcuni pomeriggi i piccoli ospiti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Chiara. Un momento di svago in cui le nostre atlete incontrano e giocano con i ragazzi e le ragazze ricoverati, raccontando anche delle loro avventure e della passione che le anima.

Ma prima non posso che ringraziare calorosamente anche chi ha messo gratuitamente a disposizione il suo prezioso tempo professionale, in primis i fotografi Daniele Panato e Alessandro Eccel che dall’alto della loro esperienza hanno permesso un lavoro ancora più bello».