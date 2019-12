Gabriele Biancardi prende un tè con gli amanti della lettura a Vigo di Ton

Stasera, giovedì 19 dicembre, alle 20.30 appuntamento a Cles in Sala Borghesi Bertolla presso la Biblioteca in piazza Navarino, con “Le sfide del cambiamento”.

Interessante convegno per festeggiare i 25 anni della Fondazione Ivo De Carneri, nell’ambito del gemellaggio del Comune di Cles e il Distretto di Chake – Chake (Tanzania).

Dopo il saluto delle autorità, interverranno scienziati e studiosi che si occupano del cambiamento climatico e delle sue conseguenze in Italia e nel mondo.

Pubblicità Pubblicità

Il programma avrà questo svolgimento:

‘Sviluppo, salute e sicurezza alimentare’ a cura del Prof. Alessandro Cocchi (Università di Firenze ed esperto in cooperazione allo sviluppo);

Pubblicità Pubblicità

‘Cambiamento Climatico’ con il Dott. Roberto Barbiero della Provincia Autonoma di Trento, climatologo e divulgatore scientifico;

‘Biodiversità’ presenzia la Dott.ssa Valentina Oberosler del MUSE di Trento;

Pubblicità Pubblicità



‘Agricolutra sostenibile, agroforestazione e fertilità’ a parlarne il Dott. Franco Turri (agronomo ed esperto agricoltura tropicale e subtropicale)

‘Progetto Agricoopii diretto dalla Fondazione Ivo de Carneri e Why Insieme di Trento’ ad esporlo il Dott. Erminio Albertario, esperto in incroci per riso breeding e miglioramento genetico e in cooperazione internazionale nell’ambito agricolo.

Ingresso libero.