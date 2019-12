Esplosione in pizzeria a Cles, i vigili del fuoco domano le fiamme. Il video

L’allarme incendio è scattato poco dopo le 22 in pieno centro a Cles dopo una forte esplosione all’interno della pizzeria «Due punto zero» ha innescato le fiamme

Il locale che si trova sulla strada verso Malè è stato evacuato subito e dalle finestre sono uscite dense nuvole di fumo. Sul posto insieme ai vigili del fuoco di Cles è arrivata anche un’ambulanza del 118 che per fortuna però non è servita. Non viene registrato infatti nessun ferito.

I vigili del fuoco volontari hanno spento le fiamme. Oggi, dopo le ispezioni saranno chiarite le cause dell’esplosione. (Video di Tommaso Peterlini)

