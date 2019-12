Arco: 60 enne travolge due donne sulle strisce pedonali

Fino al 1996 sul territorio comunale di Drena erano presenti cinque attività commerciali. Poi all’improvviso, una dopo l’altra, abbassarono le saracinesche.

L’amministrazione municipale sentì l’esigenza di non lasciare sguarnito il paese e così si fece portavoce verso la giunta provinciale di allora della necessità di poter avere una piccola attività commerciale per le esigenze quotidiane della popolazione.

In poco tempo si arrivò alla legge n. 10 del 1997 che prevedeva che i comuni potessero sostenere economicamente le realtà cooperative o private che volessero investire nei territori di montagna aprendo attività commerciali di servizio evitando così lo spopolamento dei paesi.

Pubblicità Pubblicità

Una scelta lungimirante che venne poi ulteriormente rafforzata con altri due provvedimenti legislativi nel 2007 e nel 2018.

A Drena nacque nel 1998 il primo centro multiservizi del Trentino e anche d’Italia. A vent’anni dall’apertura, l’amministrazione comunale di Drena ha voluto ricordare nella giornata di domenica mattina attraverso una breve cerimonia quell’evento importante per la piccola comunità montana dell’alto Garda.

Pubblicità Pubblicità

Per il sindaco di Drena, Tarcisio Michelotti, “questa Famiglia Cooperativa, associata alla Federazione delle Cooperative, è un nostro piccolo orgoglio. Da qui è partita la legge dei multiservizi e questo è un fulcro importante nella vita quotidiana della nostra comunità. Ci è sembrato importante celebrare questo evento per ricordare che il buon funzionamento del nostro piccolo negozio dipende da tutti e dalla sua frequentazione quotidiana“.

Alla breve cerimonia sono intervenuti anche la presidente della Federazione delle Cooperative, Marina Mattarei, e il vicepresidente della Giunta provinciale e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della presenza nei territori di montagna dei centri multiservizi.

Pubblicità Pubblicità



“La mia presenza – ha esordito Marina Mattarei – è una testimonianza di riconoscenza verso chi ha consentito l’attivazione di questi strumenti risultati strategici per la permanenza delle persone sui territori che si trovano lontani dai centri urbani. Io credo che ci sia stata una lungimiranza politica delle istituzioni nell’individuare gli strumenti legislativi giusti per poter consentire la permanenza di questi servizi fondamentali. Voglio quindi esprimere in questa occasione un sentimento di gratitudine”.

Una testimonianza concreta è stata portata anche dal vicepresidente Tonina il quale ha voluto confermare l’impegno della Giunta proviciale nel “garantire questi presidi attraverso un sostegno importante, perchè abbiamo visto che in tutti questi anni hanno permesso di rendere un servizio primario alle comunità. Credo che ancora di più oggi, rispetto al passato, sia necessario garantire servizi, garantire socialità a comunità che distano diversi chilometri dai centri urbani. Questi multiservizi sono un momento di aggregazione. Per questo motivo – ha concluso Tonina – intendiamo proseguire con il nostro sostegno perchè investire nei servizi per le piccole comunità del Trentino è strategico”.