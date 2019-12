Val di Sole, col 2020 cambia la raccolta del rifiuto secco indifferenziato

Donato Seppi, ex consigliere provinciale di Unitalia e ora sindaco di Ruffrè-Mendola, è stato condannato dalla Corte dei Conti per appropriazione indebita di fondi pubblici destinati al suo gruppo politico Alleanza Nazionale. Il periodo in questione va dal 2012 al 2013. Per tali anni l’ex consigliere è costretto a pagare 25.054 euro oltre agli interessi legali.

La Procura aveva chiesto che la somma fosse addirittura di 132.000 euro. I giudici hanno deciso per la riduzione dell’importo dichiarando prescritta l’azione risarcitoria per gli anni tra il 2008 e il 2011.

Donato Seppi non è stato però il solo. L’inchiesta ha riguardato tutti gli ex capigruppo del consiglio provinciale altoatesino fra cui Pius Leitner del partito di destra sudtirolese. Leitner è stato condannato dalla Corte d’Appello a 1 anno e 8 mesi di reclusione con la condizionale.

