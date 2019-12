Trento: 15enni brindano col prosecco in un bar del centro storico. Multa di mille euro per il proprietario

Si farà l’ascensore obliquo come lo definisce l’assessore Gilmozzi o funicolare che collegherà l’area delle ex Dame di Sion con Mesiano, mentre sarà affidato uno studio di fattibilità per un possibile parcheggio in piazza Venezia.

Sono due delle opere approvate dal consiglio comunale nell’ultima seduta dell’anno e che verranno realizzate nel corso del 2020.

Il collegamento con Mesiano oltre ad alleggerire il traffico urbano verso il polo universitario, sarà anche il primo lotto di un collegamento che porterà a Povo e da qui alla ciclabile della Valsugana.

A quel punto “ l’ascensore obliquo” avrà anche una valenza turistica con particolare attenzione all’emergente turismo a pedali.

Tra gli stanziamenti abbiamo 12 milioni di euro per il nuovo impianto natatorio con vasca olimpica di via Ghiaie; 3 milioni di euro per il collegamento funiviario dal momento che l’opera sarà di competenza provinciale.

Stanziati anche 2,5 milioni e mezzo di euro per realizzare un parcheggio coperto per le biciclette all’ex Sit e nel corso dell’anno prossimo, prenderà il via anche la riqualificazione del comparto ex Santa Chiara.

Dal fondo governativo per le periferie arriveranno 2,8 milioni di euro per il restauro e 200 mila euro per finanziare la realizzazione del pre cantiere.

Se su tutte queste opere c’è stato un comune parere favorevole, a far discutere è stata la messa a bilancio di uno studio di fattibilità per un parcheggio interrato in piazza Venezia.

La proposta è arrivata dal centro destra, con l’assessore Stanchina e alcuni membri della maggioranza che si sono dichiarati possibilisti.

Alla fine l’unico a prendere una posizione decisamente contraria, è stato Jacopo Zannini (Altra Trento a Sinistra) che ha definito lo studio di fattibilità come “ l’ennesimo atto di debolezza di una maggioranza che non sta tracciando idee per il futuro prossimo”.