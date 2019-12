“T-essere memoria. Il museo incontra l’Alzheimer”

Per divertirsi sulla neve, per chi sceglie di non sciare, senza tanti rischi, e con tanta adrenalina c’è lo Snowtubing.

E’ semplice, un gommone colorato circolare, che si presenta come un ibrido tra copertone alla base, e canotto sopra, una bella discesa con le barriere di protezione ai lati, e viaaa!

E’ una trasformazione della discesa in slittino, e del bob, che in questo caso è senza freni, perché lo scivolamento sulla neve è proprio a 360 gradi, in un piacevole vortice ruotante lungo la discesa della pista innevata.

Un altro modo di vivere la neve per chi non scia.

Anche vicino a Trento si può provare, e farsi un’idea di questa piccola emozionante discesa sulla neve, a Lavarone, nello snow park di Neveland.

Al termine della discesa si risale con dei tappeti ruotanti che riportano in cima alla partenza.

A differenza della slitta che scende in maniera diritta e viene guidata nella velocità utilizzando piedi e mani nelle curve, per il gommone non c’è tanta scelta, si parte e, non si frena.

Per questo i canaloni per la discesa sono di solito diritti e più brevi rispetto alle piste di slittino, che sono un po’ più assimilabili a veri e propri percorsi nella natura, arrivando anche a 10 km di discesa.

Nello snowtubing, il motto è divertirsi in velocità!

Il gommone nella discesa è poco guidabile, infatti incanalato come è nelle discese, si gira su se stesso e questo porta a continui rigiri per chi vi è seduto sopra. Una sensazione adrenalinica di non poter avere il controllo del mezzo, che allo stesso tempo è sicuro perché non può uscire dal percorso del canalone diretto e chiuso dalle protezioni in cui si è immessi.

C’è la possibilità di scendere anche in coppia e pure di agganciarsi in più gommoni, tanto da fare una sorta di piccolo serpentone che scende in grande velocità nella neve.

Per i bambini e i giovani è un modo di divertirsi semplice e a basso costo. Il piacere di stare insieme e magari fare gare in velocità tra amici lungo i canaloni dà l’idea di un divertimento condiviso. E poi non c’è il fastidio della risalita a piedi, in quanto si viene riportati alla partenza con l’impianto.

In molti snowpark, viene data la possibilità di scendere anche in notturna con l’apertura serale illuminata, e questo può dare ancora un particolare fascino alla discesa.

Per i più arditi e spericolati amanti delle mode del momento c’è pure lo snowrafting, dove a scendere dai pendii innevati sono proprio i gommoni usati l’estate per scendere lungo le rapide dei torrenti. Qui a guidarlo ci vuole però un esperto che sappia calibrare la velocita e la direzione per evitare derive e capitomboli.

Altra possibilità se si vuole ancora più adrenalina, è lo snowkite. Praticare surf …sulla neve utilizzando la tavola da snowboard. Qui il connubio è quello tra la vela del kitesurf unita alla tavola dello snowboard. Il motore che muove il tutto è il vento sui pendii imbiancati di neve. La libertà di muoversi in questi casi è massima, e non c’è bisogno o è una scelta, di utilizzare gli impianti di risalita.

Basta che ci sia il vento che spinge la vela e muove il tutto. Lo scivolamento dello snowboard garantisce la presa sulla neve. In trentino è possibile praticarlo al Passo Rolle e a passo del Tonale. Si tratta comunque di nuovi modi di vivere il divertimento sulla neve, per cui siamo agli albori di una pratica che può avere degli sviluppi interessanti.

Dipende dall’effetto moda che può innescare negli appassionati, e soprattutto dagli amanti del windsurf, che possono decidere di provare l’adrenalina del vento che spinge in velocità sulla neve.

In Trentino, sul Monte Bondone, è possibile provare anche li lo snowtubing in una pista alle Viote. Altre possibilità ci sono ad Alba di Canazei in val di Fassa, in una discesa di mezzo km, con curve paraboliche e illuminazione notturna presso lo Slide Park.

In Alto Adige ci sono varie possibilità, in particolare la pista per snow tubing di Plan de Corones, dove ci sono diversi percorsi. Si trova a Riscone nel comprensorio sciistico di Brunico in val Pusteria. La pista è bella lunga per circa un km. Anche a Dobbiaco nella zona delle Drei Zinnen in Alta Pusteria, nell’area del Monte Baranci, c’è la possibilità di praticare lo snowtubing.

Diverte e assolutamente particolare la pista della Val d’Ultimo. Qui diverse sono le possibilità di scendere sulla neve, in slittina, bob, tubing….

Il Trentino per crescere ancora di più può prendere esempio dalle proposte di turismo alternativo sulla neve che in Alto Adige sono state attuate, e magari dare un valore aggiunto per qualificare la sua proposta.

Quest’inverno 2019/2020 che è iniziato alla grande con tanta neve naturale, può essere il momento giusto per dare spazio alla voglia di divertimento in modo diverso sulla neve. Non ci sono solo gli sci e le ciaspole.