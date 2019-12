Rione san Martino: i canti natalizi di 335 bambini inaugurano il primo albero di Natale

È stato ufficialmente aperto oggi alle 11.00 il sottopasso di collegamento con il quartiere “Le Albere”, che unisce via Giusti e via Perini con il corso del Lavoro e della Scienza (di fronte alla biblioteca universitaria).

Erano presenti a fianco dei tecnici, i “Sindaci” Lorenzo Dellai, Alberto Pacher e Alessandro Andreatta.

Punto di ritrovo è stato appunto il luogo dove ha sede la nuova rotatoria posta all’incrocio fra via Perini e via Giusti.

Il quartiere delle Albere occupa circa 11 ettari e risulta delimitato a est dalla ferrovia, che costituisce chiaramente una barriera con la città consolidata non solo per il traffico veicolare, ma anche per quello pedonale e ciclabile.

Da questa considerazione è emersa la necessità di creare una serie di tre nuovi collegamenti attraverso la ferrovia; due sottopassi pedonali e ciclabili, sono già stati realizzati, in asse con via Madruzzo e via Taramelli, mentre quest’ultimo, anche carrabile, oltre che pedonale e ciclabile, risulta in asse con via Perini.

La nuova strada mette dunque in collegamento le principali direttrici di traffico rappresentate da via Perini e via Giusti, al cui innesto è stata realizzata una grande rotatoria, con tutta l’area ex Michelin.

La nuova strada sbocca infatti di fronte alla nuova Biblioteca Universitaria, su Corso del Lavoro e della Scienza.

Il progetto – redatto dal Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria nel 2009 per un importo complessivo di 4.157.912 euro – ha realizzato un nuovo sottopasso veicolare e ciclo-pedonale alla ferrovia del Brennero e della Valsugana in asse con via Perini, di larghezza complessiva 14 metri, una nuova rotatoria in corrispondenza di via Giusti, su cui si innestano la nuova strada proveniente dall’area ex Michelin, via Perini e via Giusti.

La strada di collegamento tra l’area ex Michelin e la rotatoria di via Giusti ha una larghezza di 7 metri; sul lato nord della strada, a lato della carreggiata stradale, è stato ricavato un percorso pedonale di 1,5 metri; sul lato opposto è inserita una nuova alberata, al fine di creare una barriera di separazione tra la strada ed il percorso pedonale e ciclabile, di larghezza complessiva 4 metri.

La realizzazione del percorso ciclabile proveniente dall’area ex Michelin in corrispondenza dell’area ex aziende agrarie è particolarmente importante in quanto va a completare il tracciato della nuova pista ciclabile su via Giusti e via S. Pio X, creando quindi il collegamento tra la rete ciclabile del quartiere di S. Giuseppe – S. Chiara e il quartiere le Albere. Tutta la viabilità di progetto è dotata di nuovo impianto di illuminazione pubblica a led ad alta efficienza e di nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche.

La realizzazione dei lavori è stata ritardata da difficoltà legate all’esproprio del distributore di carburante di proprietà ENI, in corrispondenza della futura rotatoria, e dalla necessità di completare il trasferimento al Comune di Trento delle aree di proprietà della Provincia di Trento all’interno dell’area ex Aziende Agrarie su cui è stata realizzata la nuova viabilità.

La struttura in cemento armato del sottopasso ferroviario è stata infatti realizzata fuori opera, cioè sul lato est della ferrovia, nel corso dei mesi di febbraio e marzo, per poi essere spinta a maggio 2019, tramite apposite attrezzature, all’interno del rilevato ferroviario, nella sede definitiva.

Tale particolare procedura si è resa necessaria per non interferire con la circolazione ferroviaria; a tale scopo in aprile, prima della spinta, si è dovuto costruire un ponte provvisorio in acciaio sulla ferrovia del Brennero e della Valsugana per il sostegno dei binari durante l’infissione del monolite ferroviario, operazione che si è potuta eseguire solamente nei periodi di interruzione programmata della circolazione ferroviaria.

Una volta conclusa la spinta si è iniziato ad operare su via Giusti per realizzare la rotatoria in asse con via Perini e la pista ciclabile di collegamento con via Bezzi e via Veneto, che è stata aperta al traffico in agosto. Si è poi proseguito con la realizzazione della strada di collegamento sull’area interna del cantiere ultimata a dicembre 2019.