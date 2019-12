Per il Psi (?)la maggioranza non avrebbe il consenso dei Trentini. La replica di Cia, Leonardi, Kaswalder e Guglielmi

«Lo spettacolo indegno del mercato delle vacche per accaparrarsi quattro voti forse è finito se non altro perché non ci sono più variazioni ne bilanci fino alla prossima legislatura. A questo come ogni volta si è arresa la giunta. Quella stessa giunta capitanata da un Sindaco che due anni fa aveva promesso che non si sarebbe mai più abbassato a compromessi vergognosi» – Comincia così il comunicato durissimo del consigliere comunale dei cinque stelle Andrea Maschio nei confronti della giunta di centro sinistra.

Il contendere dell’attacco di Maschio è la scelta fatta ieri dalla maggioranza comunale, a dire del consigliere pentastellato solo per poter andare a casa presto, sulla destinazione di 120 mila euro alle luminarie di Natale sottraendole alla manutenzione dei corsi d’acqua delle fognature e delle strade che a Trento lasciando decisamente a desiderare

Andrea Maschio giudica il comportamento dei membri di maggioranza molto pericoloso: «sono sempre pronti a parlare ma poi sono pronti a qualsiasi compromesso anche il più pericoloso. Non bastava il maxi-emendamento salva bilancio per alcune variazioni IMIS dell’anno scorso dove i fondi furono tolti alla manutenzione straordinaria».

Poi l’attacco diretto dove affossa la maggioranza di centro sinistra: «Avete dato un occhio alle nostre strade? Avete percorso i nostri marciapiede? Avete visto le siepi ed il verde pubblico? Vi siete resi conto che quando nevica nessuno provvede più a pulire i marciapiedi e le piazze come una volta? Bene quando chiedemmo di pulire, sistemare, rendere meno degradato la risposta fu che non ci sono i fondi e questi furono tolti proprio con operazioni di ricatto politico a cui la giunta si è piegata prona. Togliere dalle manutenzioni diventa ancora più pericoloso se questo succede a quelle dei corsi d’acqua, delle fognature e delle strade».

Secondo il consigliere quanto successo ieri è grave e lesivo nei confronti dei cittadini trentini: «Pur di andare casa presto si è accettato di destinare 120.000 euro alle luminarie di Natale per toglierle alla manutenzione dei corsi d’acqua e delle fognature. Proprio in anni in cui le maggiori emergenze arrivano da improvvisi scrosci d’acqua che possono creare pericoli per le persone e danni di grosse dimensioni alle cose. Siete responsabili anzi siete davvero irresponsabili ed è davvero triste e imbarazzante sentire alcuni di voi dare lezioni di politica in aula e poi votare con indifferenza e quasi incoscienza cose di questo tipo. A volte – conclude Maschio – mi dico che non è il mio posto quell’aula ma ieri mi domandavo se era il vostro…»

