Miracolo Dolomiti Energia Trentino: Malaga battuta 88-76, bianconeri alle Top 16 di 7DAYS EuroCup

Dolomiti Energia Trentino a caccia delle Top 16 di 7DAYS EuroCup: domani sera alle 20.45 sfida chiave contro Malaga.

Il decisivo Round 10 di 7DAYS EuroCup porta alla BLM Group Arena l’Unicaja di Josh Adams e Deon Thompson: un successo lancia i bianconeri alle Top 16, in caso di sconfitta sarà determinante il risultato dell’Arka Gdynia contro il Galatasaray.

«Ci giochiamo questa partita importante – esordisce coach Nicola Brienza – contro una grande squadra, che ieri sera ha segnato più di 100 punti sul campo del Barcellona e che è una delle favorite per la vittoria della coppa. Li conosciamo, li abbiamo visti all’andata, hanno un roster profondo e di enorme qualità. Però arriviamo a questo appuntamento con la voglia di vincere, orgogliosi del fatto di avere nelle nostre mani le chance di passaggio del turno. Sarà complicato, ma daremo tutto».

Non sarà certo la prima partita decisiva nella carriera di capitan Toto Forray, alla vigilia della sua partita numero 394 con la maglia dell’Aquila, ma anche il numero 10 della Dolomiti Energia riconosce l’importanza e l’emozione di potersi giocare la possibilità di centrare il prestigioso obiettivo delle Top 16 di 7DAYS EuroCup: «Siamo contenti di esserci costruiti l’opportunità di essere padroni del nostro destino: al di là degli alti e bassi vogliamo fortemente prenderci questa qualificazione alle Top 16 e tornare alla vittoria in casa. Contro una squadra di altissimo livello come Malaga non sarà facile, dovremo mettere a posto un po’ di piccole cose e giocare per 40’ con la giusta mentalità».

Una vittoria contro l’Unicaja Malaga infatti per Trento significherebbe approdo sicuro alle Top 16 di 7DAYS EuroCup, un traguardo che i bianconeri hanno centrato in tre delle prime quattro campagne europee nella propria giovane storia. Battendo la capolista (già sicura del primo posto) la Dolomiti Energia si qualificherebbe con il quarto posto nel gruppo D nel girone di Top 16 con la prima classificata del gruppo A (potrebbe essere la Virtus Bologna), il Partizan Belgrado (già sicura della seconda casella nel gruppo B) e la terza dell’equilibratissimo girone C (quello di Brescia).

In caso di sconfitta contro gli spagnoli, per Trento si profilerebbe un mercoledì “alla finestra” con un occhio attento sul risultato di Istanbul tra il Galatasaray e l’Arka Gdynia: in caso di sconfitta dei polacchi, arriverebbe comunque la qualificazione alle Top 16.

Lo squadrone spagnolo che si presenta a Trento forte di sette successi nei primi nove turni di regular season in coppa è reduce da una perentoria vittoria contro il Barcellona in campionato in cui ha segnato 105 punti e mandato cinque giocatori in doppia cifra. Basterebbe questo a dare l’idea del tipo di arsenale offensivo abbia l’Unicaja, che oltre al talento dei singoli può contare su organizzazione e sistema di gioco da “big” europea.

Gli spagnoli hanno il terzo migliore attacco di tutta l’EuroCup e una difesa in top-10, hanno vinto il Round 9 contro Oldenburg 108-68 (!) e nel mese di dicembre sono ancora imbattuti fra campionato spagnolo e coppa europea.