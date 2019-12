Lega, Paoli soddisfatto per l’approvazione della messa in sicurezza in località Maset a Nave San Rocco e sulla SS421 Molveno-San Lorenzo Dorsino

“Esprimo piena soddisfazione per l’accoglimento da parte della Giunta provinciale di un ordine del giorno al bilancio proposto dal sottoscritto e firmato dall’intero gruppo consiliare della Lega in merito alla messa in sicurezza pedonale della località Maset nel Comune di Terre d’Adige, frazione di Nave San Rocco”.

Con queste parole il consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli ha accolto l’approvazione da parte della Giunta provinciale di un ordine del giorno, per lui particolarmente importante, che riguarda un tema molto sentito dagli abitanti della zona. “Parliamo di una battaglia storica della Lega locale – spiega Paoli –. Attualmente gli abitanti di località Maset si trovano a dover transitare a piedi lungo un tratto della Strada Provinciale 90 che, seppur a ridosso delle abitazioni, non offre marciapiede né attraversamenti pedonali adeguati per raggiungere l’isola ecologica e le fermate dei mezzi pubblici posti al di là della strada; tali fermate, inoltre, sono sprovviste di piazzole e di banchine riparate, costituendo un ulteriore elemento di pericolo per chi vi deve sostare in attesa dei mezzi”.

Dato il numero di veicoli che transitano su questa arteria, spesso anche a velocità sostenuta, il consigliere della Lega ritiene lodevole che la Giunta provinciale abbia accolto la sua istanza di intervenire, prevedendo un percorso pedonale protetto nonché tutte le misure che vengano valutate opportune al fine di garantire la sicurezza pedonale dell’area.

Ma il giovane consigliere si dice soddisfatto anche di un’altra approvazione, che riguarda i lavori di messa in sicurezza della SS421 Molveno-San Lorenzo Dorsino.

“In occasione dell’assestamento di bilancio mi ero fatto portatore delle istanze delle amministrazioni comunali e di coloro che percorrono la SS421 Molveno – San Lorenzo Dorsino e avevo chiesto che la Giunta si attivasse nell’eseguire i lavori di messa in sicurezza del tratto e nel valutare, in occasione della manovra di bilancio, la programmazione di questi lavori – sostiene Paoli –. Per questo motivo oggi sono soddisfatto dell’accoglimento, da parte della Giunta, del mio ordine del giorno che prevede di dare priorità ai lavori di sistemazione e allargamento del manto stradale della SS421, nel tratto tra Molveno e San Lorenzo Dorsino. Si tratta del resto di interventi attesi, anzi richiesti dagli abitanti del luogo da anni, lavori ormai non più procrastinabili date le continue segnalazioni pervenuteci”.

“Dopo la riapertura in tempi record della strada chiusa causa una frana a fine novembre – conclude il consigliere leghista – l’accoglimento del mio ordine del giorno è un ulteriore tassello per giungere finalmente alla soluzione del problema”.

