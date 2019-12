L’associazione “Insieme con Gioia” diventa “Iris”: presentato a Revò il nuovo logo

È stato presentato alla comunità nella serata di lunedì il nuovo logo dell’associazione “Insieme con Gioia onlus”, che conclude anche il percorso di modifica della propria denominazione assumendo il nome di Iris (Insieme Responsabili Inclusione Sciale).

L’associazione è nata nel 1995 e si occupa di disabilità psicofisica. Come spiegato durante la serata dalla presidente Sonia Lorenzoni, la scelta di modificare la denominazione è conseguenza di un percorso di crescita che negli ultimi anni ha coinvolto questa importante realtà revodana portando all’avvio di nuovi servizi e progetti, e di una forte apertura nei confronti del territorio e della comunità.

“Insieme con Gioia” rimane il nome del Centro Socio Educativo, il servizio con cui l’associazione è nata e con cui si è fin dall’inizio identificata, Iris sarà invece l’associazione stessa nel suo insieme.

Questa denominazione significativa riassume e sintetizza la mission e i principi portati avanti: lavorare insieme alla comunità e alle persone che ne fanno parte, in modo responsabile ovvero attivo, ognuno per la propria parte e possibilità, per l’inclusione sociale delle persone disabili in tutte le diverse forme possibili.

Il logo presentato durante la serata è stato realizzato da uno studente della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo Fondo-Revò al termine di un percorso di sensibilizzazione avviato dall’associazione stessa.

La proposta originale è stata ritoccata graficamente per diventare quella definitiva, ma è stato mantenuto il significato originario attribuito dall’autore: figure diverse che si avvicinano e si integrano in un insieme che rispetta l’identità e le caratteristiche di ognuna. Una metafora che corrisponde al lavoro quotidiano dell’associazione.

In conclusione sono arrivati gli auguri e i saluti del Comune di Revò e del presidente della Comunità della Val di Non Silvano Dominici.

La serata si è conclusa con l’intervento di Walter Iori, direttore dell’CFP-UPT di Cles, in quanto l’associazione ha affidato ai ragazzi dell’Istituto la realizzazione di un “Piano di Comunicazione” per promuovere e rafforzare sul territorio il nuovo nome, il logo e la sua nuova immagine.