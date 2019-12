La musica entra nel Centro di protonterapia

Pomeriggio particolare lunedì al Centro di protonterapia di Trento dove musicisti del Conservatorio Bonporti si sono esibiti in un concerto dedicato a pazienti, volontari e personale.

L’esibizione è stata l’occasione per ringraziare un donatore che nei mesi scorsi ha regalato al Centro un pianoforte.

Un appuntamento che d’ora in avanti diventerà mensile e che si inserisce all’interno dell’accordo di collaborazione con il Conservatorio di Trento e del più ampio progetto aziendale per la qualificazione del tempo che il paziente trascorre in ospedale.

Pubblicità Pubblicità

«Il mio grazie e quello del Consiglio di direzione – ha affermato Bordon a margine dell’esibizione – va al signor Giampaolo per la donazione del pianoforte e al Conservatorio Bonporti per la disponibilità a una frequenza periodica dei propri musicisti perché in questo luogo di cura, che racchiude in sé sofferenza ma anche speranza, anche la musica può donare ai nostri pazienti e ai loro famigliari sollievo nei momenti difficili».

Durante il concerto i musicisti Paola Regano al flauto, Stefano Pisetta alla batteria Calogero Di Liberto al pianoforte e Massimiliano Rizzoli al contrabbasso si sono esibiti in una Suite per flauto e piano di Claude Bolling.

Il pomeriggio si è chiuso con l’esibizione di un giovane paziente della protonterapia.

Pubblicità Pubblicità