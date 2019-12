Intervento 19: manutenzioni in ogni frazione

Si stanno concludendo i quattro progetti messi in campo dal Comune di Brentonico grazie all’intervento 19. Hanno impiegato per diversi mesi 13 persone, per una spesa complessiva che ha superato i 100 mila euro e che ha portato manutenzioni e pulizie al paese e alle frazioni, un aiuto alla macchina burocratica e miglioramento delle aree verdi.

A questi si aggiunge un ulteriore progetto, finanziato dal Bim Adige. A tracciare un bilancio è l’assessore comunale al cantiere comunale e all’arredo urbano Ivano Tonolli.

«Il progetto più corposo – spiega l’assessore – è stato orientato alla manutenzione del verde, ha impegnato 5 persone di cui una nel ruolo di caposquadra, ed è costato 83.500 euro. Iniziato il 27 maggio finisce il 26 dicembre. Ha compreso due “giri” completi di sfalcio dell’erba delle strade all’interno dei paesi, oltre alla pulizia di alcune aree ludico sportive. Ha aiutato anche il cantiere comunale, soprattutto per spostare il palco, che viene prestato gratuitamente per le manifestazioni organizzate in ogni frazione. Ha collaborato anche alla pulizia del Doss del Robiom, devastato dalla tempesta Vaia; è intervenuto alla palestra di roccia di Crosano, nelle aree di sosta e sui percorsi bike. Ha lavorato anche in località San Valentino – Pianetti e per la pulizia dell’area ingresso di Castel Dosso Maggiore. Tra gli interventi anche il ripristino di una canaletta dell’acqua a San Valentino, la sostituzione di parapetti in legno, la potatura degli alberi, la manutenzione straordinaria della resina sul campo da basket di Saccone, il ripristino delle tribune al parco del villaggio a San Valentino. Il rifacimento della mascheratura dell’isola ecologica in via Roma (vedi foto allegata). E ancora manutenzione di pozzetti, isole ecologiche e caditoie.

Un secondo progetto, con una persona impegnata, è stato dedicato al riordino dell’archivio e al supporto all’amministrazione comunale. È durato dal primo agosto al 31 dicembre per un costo di 10.560 euro.

Terzo progetto è stato quello relativo alla custodia e vigilanza del Palazzo Baisi. 7.400 euro per 5 mesi di lavoro, con inizio al 20 maggio e fine al 18 ottobre. Una presenza fondamentale per tutte le manifestazioni organizzate al palazzo, con allestimento del palco e delle sedie; vigilanza durante le visite, cura delle piante.

Il quarto progetto, che abbiamo chiamato “Verde bis” ha impiegato due persone dal 10 giugno al 9 ottobre, in part time, per una spesa di 9 mila euro con pulizie di marciapiedi, isole ecologiche e aiuole, focalizzato in particolare sul centro di Brentonico».

Ai quattro progetti si aggiunge un quinto intervento: giunto alla sua terza edizione, è interamente finanziato dal Bim Adige e ha occupato 4 persone dal 13 giugno al 23 ottobre. Le competenze sono molto simili a quelle del progetto verde, con sfalci e manutenzioni varie. Molto si è concentrato, in particolare, sulle aree della Polsa e San Valentino.

Oltre al pagamento del lavoro, l’intero intervento ha tenuto conto di investimenti per circa 8 mila euro per acquisto dei materiali necessari alle manutenzioni.