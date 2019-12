Prestiti: i comportamenti delle banche trentine

Il Natale è sempre più vicino, e gli italiani si affrettano tra alberi, presepi e ultimi acquisti per amici e parenti.

Per non parlare di chi ha onere e onore di occuparsi dell’organizzazione della cena del 24 o del pranzo del 25 dicembre.

Tiendeo.it​ ha analizzato le principali tendenze in quanto a acquisti alimentari per il periodo, così come la ​previsione di costi​.

Si prevede una spesa media di 150,80 euro pro capite: quando si tratta di ​mangiare​, gli italiani non si tirano infatti indietro e non vanno al risparmio. Men che meno a Natale. A confermarlo il dato relativo al ​costo medio ​previsto per la ​spesa natalizia.

La spesa media ​minima ​prevista è di ​111 euro​, mentre quella ​massima ​è di ​190 euro​, quasi il doppio.

A marcare le differenze alcuni dei grandi classici della tavola natalizia, come l’​insalata russa​, il cui costo al chilo a seconda del supermercato, marca e promo, può arrivare a ​quadruplicarsi​, così come il ​salmone affumicato​, che ​raddoppia ​il proprio costo senza difficoltà.

Non manca il panettone​, principe delle offerte: il suo prezzo per unità (750 gr) si ​moltiplica ​tranquillamente ​per sette ​a seconda delle variabili sopra citate.

Una ​buona pianificazione e una ​ricerca ​accurata dei prodotti e delle offerte può permettere agli italiani un ​risparmio di 80 euro ​per il pranzo natalizio.

Elettronica batte supermercati – Questo Natale ad aggiudicarsi il primo posto sul podio per visite ai negozi è la categoria elettronica-informatica​, con il ​31%.​ Seguono i ​supermercati ​con il ​28%​, staccati di poco dai vincitori. Al terzo posto si posiziona ​arredamento e brico con il ​12%​. Chiudono la top 5 ​sport ​con il ​7,6% ​e ​librerie ​con il ​6%​.

Anche per i regali natalizi non ci sono dubbi, gli italiani preferiscono l’elettronica e tutto ciò che è legato alle nuove tecnologie. Sono in molti infatti ad approfittare l’occasione del Natale per regalare (o farsi regalare) l’ultimo modello di smartphone o il nuovo computer tanto desiderato. I risultati di libri e sport sono incoraggianti e mettono in luce un interesse ancora vivo per la lettura cartacea e per la pratica di attività sportive, spesso sacrificate a favore del mondo dell’informatica.

Le visite ai negozi aumentano del 165% a Natale – Analizzando il comportamento dei consumatori italiani rilevato da TiendeoGeotracking durante gli ultimi anni in queste stesse date, quest’anno si prevede un ​incremento del traffico ai negozi fisici del 165%​ durante il periodo natalizio.

E se questo numero è di per sé significativo, ancor più sorprendente è quello riguardante il ​fine settimana ​che precede il Natale​, quando le ​visite ai negozi fisici si moltiplicano per 7. ​Dato che lascia intendere chiaramente come i consumatori abbiano ancora una predilezione per i negozi offline, malgrado le comodità offerte dall’online, e che online e offline non siano da interpretare come competitor ma piuttosto come complementari, e non solo a Natale.

*Analisi realizzata da Tiendeo esaminando i dati interni e comparando le visite durante il mese di dicembre con il resto dei mesi del 2018.