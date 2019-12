Domani alle 10.30 l’inaugurazione del primo albero di Natale di san Martino

Solo il 25% dei donatori è donna e sui 118.324 residenti a Trento al gennaio di quest’anno, 4.292 sono iscritti all’Avis.

Sono questi alcuni dei dati emersi dalla relazione della presidente Danila Bassetti alla tradizione Festa Natalizia del Donatore che ha lanciato anche la mission per il 2020: non donare tanto per donare, ma donare sangue di qualità.

Per farlo oltre allo stile di vita, incidono altri fattori: “I casi più frequenti – ha sottolineato l’oncoematologo Giancarlo Izzi – sono quelli delle donazioni dopo essersi fatti fare un tatuaggio. In questi caso è consigliato astenersi dalla donazione per quattro mesi, perché è stata compromessa la sicurezza della pelle. Lo stesso lo si dovrebbe fare dopo aver dato solo un paio di “ tiri” ad uno spinello. In questo caso la trasfusione fatta ad un paziente in coma, potrebbe portare anche al coma irreversibile”.

Pubblicità Pubblicità

Quindi il donatore dovrebbe essere prima di tutto un esempio di corretto stile di vita.

Consideriamo che del sangue sono note solo il 10% delle funzioni ed anche per questo la sua qualità è fondamentale. Fa piacere che siano gli studenti ad invitare i rappresentanti dell’Avis alle proprie assemblee per conoscerne l’attività: un incontro spontaneo ha molto più valore, rispetto ad uno organizzato.

Positivo anche il bilancio della convenzione in atto con l’Azienda Sanitaria per sopperire alla carenza di personale sanitario.

I punti di raccolta periferici di Borgo, Pergine, Mezzolombardo ed Arco sono gestiti direttamente da Avis ed è un’iniziativa che sta raccogliendo il giusto riscontro.

Pubblicità Pubblicità



L’anno prossimo sarà l’Italia ad organizzare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue per un impegno che coinvolgerà tutte le sezioni periferiche che dovranno essere ancora più presenti sul territorio.