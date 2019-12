Cles, da domani nuova tariffa oraria per 141 parcheggi a pagamento

Tempo di cambiamenti per quanto riguarda la sosta delle automobili a Cles.

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio coperto al Doss di Pez (qui l’articolo), che può ospitare fino a 60 veicoli, sono state rideterminate le tariffe e le fasce orarie per la sosta nelle aree a pagamento di Piazza Navarrino, Corso Dante, Piazza Granda, via F.Filzi per quanto riguarda la zona parcheggio dell’ex edificio Cominelli e la zona parcheggio antistante Palazzina Elena.

In totale gli stalli interessati dall’ordinanza con la quale sono stabilite le nuove tariffe orarie sono 141: 9 in Piazza Navarrino ovest, 35 in Corso Dante, 45 in Piazza Granda, 35 in via F. Filzi nell’area parcheggio ex edificio Cominelli e 17 nell’area parcheggio di Palazzina Elena.

Pubblicità Pubblicità

Le nuove fasce orarie di pagamento sono dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 nei soli giorni lavorativi.

A partire da domani, giovedì 18 dicembre, la sosta nei parcheggi a pagamento indicati sarà dunque di 1 euro all’ora dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 con pagamento minimo di 50 centesimi.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità