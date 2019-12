65 anni e non sentirli: festa grande a Ville d’Anaunia per i coscritti del 1954

“65 anni e non sentirli”: con questo motto si sono ritrovati e hanno festeggiato tutti insieme i coscritti nati nel 1954 del Comune di Ville d’Anaunia.

L’evento ha richiamato ben 50 sessantacinquenni provenienti dai tre ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno, che hanno voluto festeggiare in compagnia il compimento del tredicesimo lustro di età, dando valore alla fusione amministrativa dei tre Comuni avvenuta nel 2016.

Il ritrovo era stato fissato ai rispettivi cimiteri, per visitare e rendere omaggio ai coscritti scomparsi prematuramente. Un bel gesto per coinvolgere e sentire vicini i coetanei che non ci sono più.

Pubblicità Pubblicità

C’è stata quindi l’adunanza generale davanti alla chiesa parrocchiale di Tassullo, per poi seguire la messa celebrata da don Aldo di Tuenno, che nell’omelia, rivolgendosi proprio ai coscritti, ha espresso il suo augurio di una buona festa e di proseguire una lunga vita serena e utile per la comunità.

A completamento della giornata non poteva mancare un piacevole momento conviviale, organizzato al ristorante Pineta di Tavon.

Pubblicità Pubblicità

Qui il tempo è passato velocemente, fra una buona pietanza, tante risate e la rievocazione di ricordi tra vecchi amici fatti di aneddoti, avventure e marachelle.

Prima della tradizionale torta, che un po’ ironicamente recava la dedica “Auguri ai sessantenni…”, gli uomini del ‘54, come sempre galanti, hanno voluto omaggiare le donne intervenute con una bella rosa. Un pensiero molto apprezzato.

Pubblicità Pubblicità



Così, prima di congedarsi, i sessantacinquenni, ormai quasi tutti pensionati e in gran parte divenuti nonni, si sono dati appuntamento a presto per rivivere un’altra bella e divertente giornata in compagnia.