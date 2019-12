Uzbekistan, un viaggio lungo la sorprendente via della seta

Samarcanda, la Via della Seta e l’immensità del deserto Kizilkum sono solo parte dell’emblema della sbalorditiva bellezza e del fascino mistico della terra con oltre venti secoli di storia: l‘Uzbekistan, paese dal fascino coinvolgente che per secoli ha segnato il passaggio di mercanti, nomadi e guerrieri disegnandone la sua storia.

Centro di importanti civiltà dalle quali ha ereditato notevoli ricchezze culturali e artistiche di immenso valore, l’Uzbekistan debutta nella storia attuale come importante tappa sulla Via della Seta ma anche perchè casa di alcune città più belle del mondo. Uno dei centri storici meglio conservati è Khiva, museo a cielo aperto che nel tempo ha preservato la struttura urbanistica originale racchiudendo al suo interno i principali monumenti della città Patrimonio Unesco.

Le mura color sabbia accompagnano verso la maestosa porta principale di mattoncini con le due cupole celesti ai lati che rendono tutto molto sofisticato e affascinante. All’interno tra tortuose stradine, si susseguono moschee, palazzi e madrase: come la Madrasa di Mohamed Amin Khan, una grande torre incompiuta con ipnotiche decorazioni che attraversano tutto il minareto. Poco distante il Pakjlavan Mahmud, il mausoleo la cui sacralità non attira solo i pellegrini ma anche gli appassionati di bellezza grazie al suo interno composto da un inseme unico di mosaici in ceramica che crea un’atmosfera quasi mistica, mentre la facciata esterna è accuratamente decorata con i colori della città.

Nella zona nord di Khiva, l’ottocentesca “Casa di Pietra”, o Palazzo Tash Hauli che, dalle dalle piastrelle in ceramica alle sculture in pietra e in legno, probabilmente possiede le decorazioni più fastose della città rendendolo un posto sicuramente da non perdere. Addentrandosi nella regione desertica e molto ricca di resti archeologici si arriva a Bukhara. Il centro storico, si presenta come un curioso ma affascinante labirinto di madrase, palazzi storici e botteghe artigianali, dichiarato Patrimonio Unesco grazie ai suoi oltre 140 edifici di inestimabile valore artistico e culturale.

Luogo suggestivo e ottimo punto di partenza è Lyabi Huaz, piazza molto frequentata, ricavata su una grande vasca su cui si affacciano la Madrase di Kulkadesh e la Madrase Nadir Divenbagi. A pochi passi dalla piazza si trova Mogaki Attari, la moschea più antica dell’Asia centrale. A Bukhara è facile imbattersi in toks, bazar coperti punto di scambio di merci ma anche fattore di calore e folclore per tutto l’Uzbekistan.

Allontanandosi dal centro storico si possono ammirare le possenti mura che circondano la Fortezza dell’Ark, all’interno della quale si trova la Moschea Juma, la corte delle udienze, delle incoronazioni e la sala del tesoro. L’Uzbekistan possiede anche una delle città più antiche del mondo: Samarcanda. Una città meravigliosa dove moschee, mausolei e madrase convivono delicatamente grazie ad un elegante gioco di sfumature celesti ed azzurre.

Decisamente scenografica è Piazza Registan interamente dedicata al grande complesso composto da 3 mandrase: Shir Dor, Ulug Beg, Tilya Kari decorate con spettacolari mosaici e maioliche turchesi. Poco distante la grande moschea di Bibi Khanum e il colossale complesso di mausolei di Shah I Zinda, con il famoso mercato di Siob, travolgente per i colori e profumi del tradizionale bazar.

Leggermente differente dal resto del paese è la capitale: Tashkent, una metropoli plasmata dal potere sovietico di cui ne conserva per alcuni aspetti l’influenza stilistica. Città moderna, esempio dell’evoluzione del Paese. I grandi parchi cittadini riempiti di alberi, rose e tulipani attirano l’attenzione donando una piacevole atmosfera Nella parte vecchia di Thashkent, la Barak Khan Mandrasa con le grandi Cupole celesti laterali che ne fanno un contorno spettacolare, il Chorsu bazaar, uno dei più famosi e più bei mercati alimentari di tutta l’Asia centrale.

L’antichissima storia, il profumo del deserto dell’Asia Centrale e l’immenso patrimonio culturale: un tour in Uzbekistan stimola la fantasia e i ricordi di miti e storie antiche. Viaggiare in queste immense terre necessita di un’organizzazione e un’assistenza che solo un’agenzia di viaggio con una guida parlante italiano sa dare. Per maggiori informazioni cliccare questo link.