Taio, camper perde gas alla stazione di servizio: i Vigili del Fuoco “blindano” la zona

Stanotte, lunedì 16 dicembre, in Val di Sole investiti due cervi a breve distanza uno dall’altro.

Erano circa le 4,30 del mattino quando, nei pressi della frazione Magras, sulla strada provinciale per Malè, l’autista di un camion si è trovato davanti un cervo che con un balzo tentava di attraversare la strada, e lo scontro è stato inevitabile.

Nonostante la velocità moderata, visto che il camion era carico di merce, nell’urto il fortissimo impatto ha ucciso l’animale sul colpo, una femmina di circa Kg. 100. Gravi i danni al veicolo, come si evince dalle immagini; fortunatamente solo qualche contusione per il conducente.

Dietro il camion arrivava a breve distanza un pulmino, ed anche a questo è toccata la medesima sorte: stava attraversando la carreggiata un altro cervo, in questo caso maschio, che il conducente non ha potuto evitare e quindi lo ha investito, uccidendolo.

Sopraggiunte sul posto le Guardie Forestali, allertate tempestivamente, non hanno potuto far altro che costatare l’accaduto.

I cervi sono ormai un costante pericolo sulle strade della nostra Provincia; urgono provvedimenti, magari con l’installazione di barriere anti-attraversamento, perchè, anche se le segnaletiche stradali sono parecchie e posizionate nei punti più a rischio, non si possono prevedere i comportamenti di questi ungulati che sbucano improvvisamente sulle strade, causando così numerosissimi incidenti. In questo caso, essendo mezzi imponenti come un camion ed un pullman, ci sono stati solo danni ai veicoli, ma in molti casi le conseguenze per le persone sono tragiche, purtroppo a volte anche mortali.

