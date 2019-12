La Pro Loco di Revò e il Coro Maddalene nei paesi terremotati del Centro Italia per una visita ricca di significati ed emozioni

Un weekend importante, significativo ed emozionante quello vissuto dalla Pro Loco di Revò e dal Coro Maddalene nei paesi terremotati del Centro Italia, tra Castelsantangelo sul Nera (in provincia di Macerata) e Norcia (in provincia di Perugia).

Nel primo, già nel 2017 l’ormai consolidata collaborazione tra la Pro Loco di Revò e la “Solidarietà Vigolana” aveva portato alla realizzazione di una struttura polifunzionale che oggi costituisce un luogo di aggregazione importante per la comunità rimasta in paese, fungendo anche da chiesa, dal momento che la ricostruzione è completamente ferma. La struttura è stata battezzata “Casa Amici del Trentino”.

Lì, sabato sera, si è tenuta l’esibizione del Coro Maddalene di Revò, diretto dal maestro Michele Flaim, che ha portato una ventata di armonia e di tradizione popolare espressa attraverso le note dei canti, molti dei quali natalizi, dato il momento particolare dell’anno.

Molto apprezzata l’esibizione, cui è seguita una cena offerta con immenso senso di riconoscenza da alcune aziende locali che hanno tenuto duro e hanno continuato la loro attività, nonostante tutto.

È intervenuto il presidente della Pro Loco Romedio Arnoldo, esprimendo la propria soddisfazione per l’operato e per il legame di amicizia che si è creato in questi anni, auspicando che questo possa continuare in futuro.

Scambio di doni tra lo stesso Arnoldo, il sindaco di Castelsantangelo Mauro Falcucci, la presidente della Pro Loco locale e il capogruppo degli Alpini Alto Nera.

Erano presenti anche il presidente del Coro Maddalene, Pierluigi Fauri, che ha chiaramente detto come la solidarietà non si concretizzi solo nel dono ma anche nel mantenimento delle relazioni e dei legami di amicizia e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Revò, l’assessore alla cultura Alessandro Rigatti.

“A voi ci sentiamo legati non solo per aver donato una struttura che oggi dà la possibilità, ritrovandosi, di ricostruire il senso di comunità – ha affermato Rigatti – ma anche dai valori e i caratteri delle genti che vivono in montagna: tenacia, determinazione, fatica, generosità, accoglienza. A voi, amici, tanti auguri di saper tenere duro e guardare al futuro con speranza”.

Dopo la notte passata da alcuni nella struttura, la comitiva si è spostata verso Norcia, la patria di San Benedetto.

C’è stata quindi l’opportunità di una breve visita alla città, ancora profondamente segnata dal terremoto dell’ottobre 2016, a cui è seguita la partecipazione alla Santa Messa celebrata in una struttura accogliente a fianco del Santuario della Madonna delle Grazie, del quale ben poco resta dopo gli episodi sismici.

Qui infatti l’Unità Pastorale “Divina Misericordia” delle parrocchie di Cagnò, Revò, Cloz e Brez si era data da fare nell’immediato per fornire a don Davide, giovanissimo sacerdote, e alla sua comunità un luogo provvisorio per celebrare le funzioni religiose e tenere così unità la cittadinanza.

Al termine della celebrazione, il coro ha avuto modo di esprimersi ancora una volta con il canto regalando della buona musica ai presenti, pure essi appagati.

È terminato così un positivo momento di condivisione, un ulteriore passo nel suggellare i rapporti di amicizia, di vicinanza e di solidarietà che lega il paese di Revò con quello, in particolare, di Castelsantangelo sul Nera.