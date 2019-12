Bertagni 1882: cresce la produzione di tortellini nello stabilimento di Avio

Ad Avio, nello stabilimento Bertagni 1882, “Buon Natale” non è solo un augurio di cortesia.

Nella mattinata di ieri, dedicata ai tradizionali auguri, proprietà e collaboratori dell’azienda hanno infatti ricevuto la visita del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dell’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli e del presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini, oltre che dei sindaci di Avio, Federico Secchi, e di Ala, Claudio Soini.

Il presidente del gruppo industriale, Antonio Marchetti, ha infatti siglato nell’occasione un aggiornamento dell’intesa sottoscritta nel 2017 con Provincia e Trentino Sviluppo.

Il nuovo accordo prevede l’impegno da parte dell’impresa vicentina all’acquisto dell’immobile che ospita il pastificio e l’avvio di una quarta linea produttiva.

L’operazione comporterà un investimento privato di 6 milioni di euro e l’assunzione di 35 nuovi addetti nei prossimi due anni. Cruciale la questione manodopera: venerdì 13 dicembre il presidente Marchetti aveva invitato in stabilimento i sindaci dei comuni limitrofi per ribadire la necessità di reperire in zona lavoratori qualificati o da formare grazie ad un progetto messo a punto in collaborazione con Agenzia del lavoro.

Il documento – siglato dall’assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, dal presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini e da Antonio Marchetti, presidente di Bertagni 1882 Spa – prevede l’acquisizione da parte di Bertagni dell’immobile che ospita lo stabilimento produttivo e l’apprestamento di una nuova linea produttiva, che porterà ad Avio nuovi investimenti e occupazione. Bertagni è infatti il secondo produttore di pasta fresca in Italia, con oltre 100 milioni di fatturato annuo e alle spalle il gruppo Ebro, una delle più importanti multinazionali al mondo, leader assoluto nel mercato del riso e numero due mondiale della pasta fresca e secca.

«Le vicissitudini attraverso le quali è passato questo stabilimento – ha osservato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento – sono state fonte di preoccupazione e di dolore per chi ha perso il lavoro. Per questo oggi sono contento di vedere le macchine in movimento e di trovare di nuovo una fabbrica piena di lavoratori, tra cui tanti giovani. È una storia che dà speranza al territorio e alle famiglie del Basso Trentino».

Soddisfatto anche l’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli.

«Un’ulteriore conferma – ha evidenziato Spinelli – che il Trentino può essere luogo attrattivo di investimenti nei settori industriali di specializzazione quali l’agrifood. Questi risultati rafforzano la strategia futura di attrazione in Trentino di nuove aziende, innovative e manifatturiere, con incentivi mirati e investimenti pubblici ben ponderati».

«Bertagni 1882 – ha aggiunto Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – dà nuova linfa a uno storico compendio della Vallagarina investendo nella qualità dei prodotti e sull’innovazione dei processi. Ciò favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro e garantisce che non vadano perse le competenze specifiche nel settore della pastificazione che la gente di Avio e dintorni ha sviluppato in trent’anni di impegno in fabbrica».

Nel biennio 2017-2019 l’impresa, guidata dall’amministratore delegato Enrico Bolla, ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dall’intesa con la Provincia, investendo nello stabilimento di Avio ben 4 milioni di euro in più rispetto agli 8 milioni originariamente pattuiti nel protocollo per approntare 3 linee produttive e potenziare i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare.

Di qui la stipula oggi di una nuova intesa in virtù della quale Trentino Sviluppo e la Provincia si impegnano a trasformare il contratto di rent-to-buy di Bertagni in un vero e proprio contratto di vendita dell’immobile produttivo. L’impresa, dal canto suo, si prepara all’installazione di una quarta linea produttiva, che porterà tra il 2020 e il 2021 all’assunzione di 35 nuovi addetti, fino ad arrivare ad un totale di 100 dipendenti.

L’iniziativa comporterà per Bertagni un investimento di ulteriori 6 milioni di euro e un’importante attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione tecnologica di prodotti e processi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale della produzione.

A tal fine, verrà avviato un nuovo progetto con l’Agenzia del lavoro della provincia di Trento per la selezione del personale, che privilegerà – laddove possibile – i lavoratori in mobilità, l’occupazione giovanile e femminile di qualità e l’occupazione dei lavoratori iscritti nelle liste territoriali di mobilità.

Sempre in quest’ottica venerdì 13 dicembre Antonio Marchetti ha incontrato in stabilimento a Borghetto d’Avio i sindaci della Vallagarina e della Val d’Adige. “Forse – dice l’imprenditore – non potremo dare tutte le garanzie che nell’immaginario collettivo vengono associate ad un impiego nell’ente pubblico, ma ai nostri lavoratori ci teniamo. I trend del mercato agroalimentare sono positivi e il nostro impegno per garantire sicurezza e serenità ai nostri dipendenti è massimo. Perciò per chi ha voglia di mettersi in gioco e di imparare un nuovo mestiere le nostre porte sono aperte”.