A Ossana scuola alberghiera e Piani Giovani alla scoperta del territorio

Un progetto per conoscere il territorio delle valli del Noce attraverso la storia delle colture e della gastronomia: lo ha realizzato il Cfp Enaip Alberghiero di Ossana, in collaborazione con i Piani Giovani della bassa e dell’alta Val di Sole.

Una serie di appuntamenti ha scandito un programma di conoscenza: dalle lezioni con esperti di storia economica e sociale della Val di Sole, condotte da Alberto Mosca, a quelle con gli specialisti del formaggio di malga Francesco Gubert e Maria Grazia Brugnara per Accademia d’Impresa.

Hanno completato il programma delle visite a realtà economiche e culturali della valle, con l’Agritur Ruatti di Pracorno e il birrificio artigianale di Peio, Castel San Michele e la biblioteca storica di Terzolas.

“Abbiamo dato vita ad un progetto che ci ha dato grande soddisfazione – commenta il direttore Luca Branz – dimostrando come storia e gastronomia possano procedere insieme: gli esperti hanno trasmesso importanti informazioni ai ragazzi delle classi terze di sala e cucina, che poi le hanno rielaborate in prima persona presentate ai genitori in un incontro di restituzione. Quindi hanno ideato un pranzo didattico realizzato con la collaborazione dello chef Walter Miori, una delle storiche stelle Michelin trentine e del ristoratore di Malgolo Sandro Di Nuzzo. Un modo efficace per conoscere i prodotti dell’enogastronomia, tra tradizione e innovazione esplorate nelle diverse epoche storiche, per avere maggiore consapevolezza nell’offerta e dare valore aggiunti e qualità al turismo”.

