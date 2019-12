Tornare alle alleanze come unione di intenti e stop ai personalismi – di Mauro Corazza

Settimane intense per la politica locale che si trova alle prese con i vari bilanci di previsione e che allo stesso tempo vede le varie forze dover far sintesi in vista delle prossime elezioni comunali datate 3 maggio 2020.

In merito a questo punto, vediamo che il panorama è molto frastagliato e questo rende sicuramente molto complicato trovare delle convergenze.

La sensazione più che fondata è che, almeno per la città capoluogo, non vi sarà un vincitore fin dal primo turno ma si renderà necessario un ballottaggio.

Quello che lascia perplessi è che nel bel mezzo di questa intricata situazione, emergono spesso dichiarazioni dei vari protagonisti che si dichiarano certi delle proprie posizioni e aperti al dialogo con chiunque ne condivida linee e valori.

Cosa si voglia lasciar intendere non è ben chiaro e soprattutto suona di finte aperture create semplicemente per meglio apparire di fronte all’opinione pubblica.

Le vere aperture al dialogo e alla ricerca di comuni intenti per il bene del capoluogo, si possono avere quando ognuno metterà sul piatto anche la possibilità di fare qualche passo indietro.

Se vogliamo farne una morale, è la sintesi di quanto stiamo vivendo nella società odierna che si fonda principalmente sui personalismi, sul “io” che viene prima del “noi”.

L’auspicio è che si possano formare delle alleanze frutto di unione di intenti e proposte e nelle quali ognuno possa pensare di fare un passo indietro per farne due o più in avanti in nome e per il bene di questa città che tanto di buono ha e tanto altro può avere.