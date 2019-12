Coredo, si è alzato il velo sulla mostra “Abbiamo un Piano!”

Si è alzato il velo sulla mostra “Abbiamo un Piano!” che a Casa da Marta, a Coredo, racconta i progetti del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo” dei Comuni di Predaia e Sfruz attraverso immagini, filmati, frasi suggestive e oggetti significativi.

Venerdì sera Sala della Trifora ha aperto le porte al pubblico e ha svelato un’esposizione capace di restituire alla comunità ciò che i giovani della zona hanno vissuto e organizzato nel corso del 2019.

La mostra è dedicata principalmente al progetto “Turisti per scelta” che, per l’occasione, è diventato “Turisti in mostra”: un reportage dell’esperienza incredibile vissuta da 9 ragazzi di Coredo e Tavon tra le macerie di Arquata del Tronto, paese delle Marche fortemente colpito dal terremoto di tre anni fa.

A presentare l’allestimento sono stati proprio i ragazzi, dopo l’introduzione da parte del responsabile dell’Appm Onlus Andrea Negri che, insieme a Grazia Melchiori, li ha guidati nell’organizzazione dell’iniziativa.

Una volta ringraziati i Comuni, il Piano Giovani, gli sponsor e tutti gli attori coinvolti, Negri ha illustrato le varie tappe che hanno portato alla realizzazione del progetto. “È stato un lungo viaggio – ha rivelato – che ha coinvolto i ragazzi neomaggiorenni e li ha visti ideatori e protagonisti di quest’esperienza, sfociata nella mostra che potete visitare”.

Direttamente da Arquata è arrivato poi un messaggio importante da parte di Cristina, referente dell’Associazione Culturale Sportiva Monte Vettore, che ha accolto il gruppo in terra marchigiana.

“Sono orgogliosa del lavoro che avete fatto – ha scritto –. Siete stati coraggiosi ad affrontare questo viaggio impegnativo, perché trascorrere solamente un paio di giorni in una terra ferita e riuscire a comprenderne l’essenza non è da tutti. Vi siete confrontati con una realtà così distante dalla vostra e, pur non potendo capire fino in fondo cosa si prova, siete riusciti a cogliere ogni sfumatura. Siete stati davvero bravi a riportare ciò che avete vissuto e provato. Mi dispiace di non essere fisicamente con voi, ma con il cuore sono lì, orgogliosa di avervi accompagnato in questo viaggio”.

La parola è passata quindi all’assessore alle politiche giovanili del Comune di Predaia e referente istituzionale del Piano Giovani, Ilaria Magnani, e al sindaco di Sfruz, Andrea Biasi, che si sono detti soddisfatti dei progetti attivati quest’anno sul territorio.

“Gli obiettivi sono stati raggiunti – hanno detto –. I giovani si sono dimostrati capaci di collaborare e di organizzare qualcosa di grande. Hanno una carica eccezionale e una grande sensibilità. La speranza è che la strada intrapresa prosegua anche nel 2020 con nuove iniziative valide e significative”.

Il microfono è giunto infine nelle mani dei giovani “Turisti per scelta”, che hanno raccontato l’allestimento e, attraverso un filmato, hanno fatto “entrare” il pubblico nel loro vissuto.

Ma la mostra a Casa da Marta, visitabile fino al 29 febbraio, non è dedicata solamente ai “Turisti in mostra”. Tre piccole sale ospitano infatti gli altri progetti realizzati nel corso dell’anno nell’ambito del Piano Giovani: dai “Giochi senza Frontiere di Predaia”, pensati e organizzati dai Gruppi Giovani della zona riuniti in un unico, nuovo comitato denominato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi), ai “Laboratori per l’integrazione”, ideati dalla Cooperativa Albero Blu, che consistono in attività educative, ricreative e inclusive nell’ambito della danza e della cucina che coinvolgono a Casa Sebastiano ragazzi con sviluppo tipico e atipico, perché si conoscano tra loro e instaurino un rapporto di condivisione e d’amicizia.

Per arrivare fino al progetto strategico “Ciak, si gira – Giovani protagonisti si raccontano”, un mediometraggio della durata di mezz’ora circa (che sarà proiettato nel corso di una serata dedicata verso la fine dell’anno) girato da ragazze e ragazzi che si sono messi in gioco per raccontare il Piano Giovani e favorire lo scambio, la relazione e la crescita dei giovani del territorio. Un filmato che sarà proiettato nel corso di una serata dedicata verso la fine dell’anno.

Un allestimento, dunque, che racchiude un anno impegnativo, ma che ha regalato grandi soddisfazioni. Un anno fatto di progetti, collaborazioni, esperienze che arricchiscono.