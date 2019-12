A 100 anni addio a don Valerio Bottura

Collegamenti tra la Val di Fassa e Bolzano, attraverso il passo di Costalunga, e innovazione tecnologica per il sistema di bigliettazione elettronica: sono questi i principali temi affrontati veneredì dalla Giunta provinciale con alcune deliberazioni proposte dal presidente Maurizio Fugatti anche nella sua veste di assessore ai trasporti.

Con un provvedimento è stata rinnovata la convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di collegamento biorario che viene svolto tra Pera di Fassa e Bolzano attraverso Carezza ed il passo di Costalunga.

In particolare la convenzione prevede il prolungamento della linea della società altoatesina Sad “Bolzano – Val d’Ega – Vigo di Fassa” fino a Pera di Fassa, fino al 18 novembre del 2020, a fronte di una compartecipazione della spesa da parte della Provincia autonoma di Trento.

Il collegamento con Bolzano è un tema a cui la Giunta provinciale sta prestando grande attenzione perché costituisce un elemento importante per l’attrattività turistica della zona, assieme a tutti i servizi locali tra le valli di Fiemme e di Fassa.

“L’approvazione di questa convenzione – sottolinea il presidente Fugatti – ci offre l’occasione di rimarcare l’importanza che attribuiamo al collegamento con Bolzano e per anticipare che nell’estate 2020 non solo potenzieremo con corse ogni 10 minuti il collegamento tra Moena e Canazei, domeniche incluse, ed effettueremo un cadenzamento alla mezz’ora sia sul Passo Pordoi che sul Passo Fedaia, ma abbiamo anche intenzione di istituire corse semidirette tra Canazei e Bolzano in coincidenza con i treni Freccia, che transitano a Bolzano in direzione Roma e che da Roma arrivano a Bolzano”.

Inoltre, con un altro provvedimento, che deriva dall’aggiornamento del Documento di Programmazione Settoriale approvato oggi con una diversa deliberazione dalla Giunta provinciale, si è deciso il finanziamento a Trentino Trasporti per la somma di 78.000 euro, per le innovazioni tecnologiche sul sistema di bigliettazione necessarie in vista del lancio, tra pochi giorni, della App “Muoversi in Trentino”.

“Per quanto concerne il sistema di bigliettazione – ha chiarito Fugatti – le necessità di evoluzione sono continue, e nei prossimi giorni comunicheremo ai cittadini come scaricare la nuova App, che consentirà di verificare, in qualsiasi posto del Trentino, quali bus siano in transito e soprattutto il tempo di attesa reale, in quanto basato sulla precisa posizione del mezzo. Il tutto visibile da qualsiasi smartphone“.

