Madonna di Campiglio e la pista di slittino dello Spinale

La pista di slittino di Madonna di Campiglio sul canalone dello Spinale è l’attrazione dell’inverno 2019/2020 in Trentino per chi non scia, e vuole provare l’ebbrezza della discesa in velocità su una pista innevata e sicura immersi nella natura invernale delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco.

La partenza è dai 2101 metri dello Chalet Fiat dello Spinale , e al termine si giunge fino ai 1730 metri della stazione di mezzo, dove la seggiovia è in funzione per riportare di nuovo in vetta.

Il percorso lungo circa 3 km, ha una prima parte incantevole con il panorama del Brenta, e si snoda tra i prati innevati.

La seconda parte è nel bosco, e tra curve e curvoni parabolici e porta fino alla seggiovia. Un tracciato molto veloce soprattutto nel secondo tratto, che deve essere affrontato con prudenza da chi non è abituato alla velocità e a scendere in slitta.

I punti di forza di questa discesa, sono soprattutto legati alla possibilità per tutti (o quasi) di godersi la neve immergendosi nei panorami innevati delle Dolomiti di Brenta, scendendo in velocità lungo un percorso di montagna in maniera sicura.

Questo per tutti, tendenzialmente, in particolare per i giovani che possono divertirsi anche in maniera alternativa. La sicurezza è garantita da un team in perfetta sincronia, e quando c’è bisogno di aiuto, parte immediatamente l’intervento sulla pista.

La stazione di partenza in vetta alla cabinovia dello Spinale, rappresenta un luogo glamour per la presenza di un ristorante con vista Dolomiti di Brenta, dove l’atmosfera è vivacizzata spesso dalla musica dal vivo, che crea un’atmosfera di perfetto relax e felicità per chi ama vivere la montagna in inverno. Approfittare della cucina e di una buona bevanda calda può essere un attimo di piacevole felicità.

Madonna di Campiglio è la perla delle Dolomiti di Brenta e di tutto il Trentino. Da tutto il mondo vengono qui per sciare e godersi l’atmosfera alpina.

Con 57 impianti di risalita e 150 km di piste, una capacità ricezione di 31000 persone all’ora, snowpark e anello di 40 km per il fondo, possiamo proprio dire di trovarci in un paradiso per chi ama l’attività outdoor invernale.

Un valore aggiunto di Madonna di Campiglio, è l’effetto glamour dato dalla mondanità del posto. Infatti sono molti i personaggi noti che amano venire qui per passare delle giornate sulla neve, primo fra tutti Valentino Rossi.

La voglia di vacanza, abbinata ad un living comfortable, fatto di negozi per lo shopping, locali per l’aperitivo, e alberghi al top con servizi per il benessere della persona e cucina gourmet, sono elementi qualificanti un patrimonio di offerta turistica ben organizzato per ospiti speciali.

Anche la tradizionale gara di coppa del mondo di sci che si svolge tutti gli anni sul mitico canalone della 3-Tre è un appuntamento a cui migliaia di appassionati partecipano. Questanno l’evento sarà l’8 gennaio, a differenza delle altre stagioni quando era in programma prima di Natale. Non ci sarà Marcel Hirscher che si è ritirato, e ha infiammato le ultime edizioni.

Quest’inverno così generoso di neve, sembra essere l’occasione giusta per chi ancora è titubante a lanciarsi per apprezzare in pieno le possibilità che il Trentino può offrire in inverno. E la ski area di Madonna di Campiglio può essere il luogo giusto per divertirsi alla grande.