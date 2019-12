Al Marconi la nuova stazione di robotica KIT School di ABB

Un miglioramento dell’illuminazione pubblica è in arrivo in via Lutteri, località Seghe II, via Divisione Acqui e via Gresta: si tratta di interventi extracanone di riqualificazione degli impianti.

Il perché della dizione “extracanone” lo spiega il sindaco Stefano Barozzi: «Come noto, Mori ha aderito alla procedura proposta da Consip (centrale degli acquisti per la pubblica amministrazione italiana) “Servizio Luce 3”, che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti sul nostro territorio. Lavori in tal senso sono già in fase molto avanzata su tutto l’abitato, con benefici ambientali e di risparmio energetico, dunque anche economico.

Alcuni interventi puntuali, però, non rientrano in questa fornitura a forfait. Questo dipende, ad esempio, dal fatto che su una via si rileva l’assenza di un lampione, magari perché la via si è allungata o ne è mutato il tipo di fruizione e di presenza di persone.

Pubblicità Pubblicità

Così è per le vie comprese nel nuovo provvedimento».

Tra le strade su cui si interviene, dunque, anche via Lutteri, oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. «Sì, rispondiamo a un’istanza emersa dal territorio, ma del resto un intervento era già stato programmato su quel tratto: era previsto dal Documento unico di programmazione. Era seguita una mozione, in consiglio comunale, modificata ma poi approvata anche dalla maggioranza, proprio perché coerente a quanto già programmato.

Pubblicità Pubblicità

Era poi seguita anche una raccolta firme, che è stata anche discussa in consiglio e che ha rafforzato una visione condivisa su un intervento necessario».

Per completare il quadro, va detto che per questo tipo di interventi puntuali, che dunque esuberano il contratto omnicomprensivo “Servizio luce 3” (che comprende sostituzione dei corpi illuminanti, manutenzioni e fornitura di energia) il Comune ha deciso di stanziare 250 mila euro.

Pubblicità Pubblicità



Di questi, circa 70mila vengono impiegati in questa occasione, la parte restante sarà utilizzata per ulteriori interventi, alcuni dei quali già messi in programmazione. I lavori sono stati assegnati a Dolomiti energia solution, che è il partner all’interno del Servizio luce 3.

Si tratta, tecnicamente, di un’integrazione di incarico e, così facendo, il Comune risparmia sulle spese di progettazione e direzione lavori.

L’assessore comunale Roberto Caliari, che ha competenza all’energia, aggiunge: «Si può ragionevolmente pensare che, entro la prossima primavera, tutti i corpi illuminanti sul territorio comunale saranno sostituiti».