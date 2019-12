Free Ski Day: anche a Peio, al Passo del Tonale, a Marilleva e in Folgarida si impara a sciare gratis

Una giornata speciale per gli amanti della neve, da vivere nelle skiarea della Val di Sole insieme ai maestri di sci del Trentino.

Domani, sabato 14 dicembre, a partire dalle 8.30 anche a Peio, al Passo del Tonale, a Marilleva e in Folgarida si potrà imparare a sciare gratis.

Le scuole di sci del Trentino spalancheranno infatti le loro porte e metteranno a disposizione di tutti, grandi e bambini, 2 ore di lezioni collettive gratuite nelle discipline di sci alpino, fondo e snowboard.

I gruppi saranno formati da un massimo di 10 persone, raggruppate in base al livello, e le lezioni sono rivolte a tutti, non solo principianti ma anche esperti. Ciascun partecipante verrà assegnato al gruppo in base a una valutazione iniziale del livello da parte dei maestri.

Per tutti i partecipanti lo skipass e il noleggio dell’attrezzatura saranno gratuiti per la durata della lezione. Una bella opportunità per provare come, con i maestri del Trentino, sciare è facile, sicuro e divertente.

Per partecipare basta contattare una Scuola Sci aderente all’iniziativa, comunicare l’adesione al Free Ski Day per prenotare due ore di lezione collettiva gratis (fino ad esaurimento posti) e ritirare il voucher per ricevere attrezzatura e skipass gratuiti per tutta la durata della lezione.

