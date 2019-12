Il saluto del Presidente prof. Riccardo Zandonini e il futuro del Centro Studi Martino Martini

Si è svolto ieri il Consiglio direttivo del CSM, presieduto per l’ultima volta dal prof. Riccardo Zandonini, in scadenza di mandato.

Alla riunione del Comitato direttivo, erano presenti il Presidente, prof. Riccardo Zandonini, la coordinatrice del Centro Studi Martino Martini, dott.ssa Marcella Orru, il rappresentante della PAT dott. Flavio Bertolini, don Marco Saiani, per la Diocesi, la prof. Sofia Graziani, sinologa dell’Università di Trento, l’avvocato italo cinese Yu Jin, tutti membri del consiglio direttivo, l’ex senatore Renzo Gubert, revisore dei conti del Centro.

La prima parte della seduta è stata dedicata alle comunicazioni del Presidente, a partire dal fatto che per l’inizio del prossimo anno i soci fondatori nomineranno i propri rappresentanti per il nuovo comitato direttivo, e quindi verso febbraio 2020, verrà riunito il nuovo comitato direttivo, che procederà all’elezione del nuovo Presidente del Centro Studi Martino Martini.

Il Presidente uscente ha proposto il nome del prof. Maurizio Marchese, ingegnere, professore dell’Università di Trento, e prorettore dell’ateneo con delega ai rapporti internazionali.

Il presidente Riccardo Zandonini ha ripercorso le attività più importanti realizzate durante il periodo della sua reggenza. In particolare la delibera PAT di approvazione del Protocollo d’intesa di durata quinquennale, che apre numerosi spazi di operatività per il Centro.

L’idea di questo significativo accordo è stata proposta dal rappresentante della PAT Bertolini.

Per l’attività di pregio del Centro sono state ricordate la firma degli accordi di collaborazione con la Zhejiang University, la Zhejang University Press e il Chinese Tea Culture Research Centre. Poi da ricordare l’accordo in occasione del Salone del libro di Torino.

Accordi quadro di natura accademica di particolare importanza sono stati realizzati con tra gli altri la Mongolian University of Science and Technology (MN), con la Kocaeli University (TU), e la Shanghai University (CN).

Un punto di particolare soddisfazione per il Presidente, è quello che riguarda l’accordo con l’Hanban-Confucius Institute Headquarters, che ha designato il Centro Martino Martini come Chinese Corner. L’accordo ha permesso di realizzare una serie di Conversazioni sulla Cina, corsi di lingua cinese, del potenziamento della biblioteca aperta al pubblico, presente presso il Centro e soprattutto acquisto di autorevolezza e considerazione nel panorama internazionale.

E’ stata completata la versione inglese dell’Atlas di Martino Martini. Per quanto riguarda l’Opera Omnia di Martino Martini, continua l’opera di traduzione, soprattutto, con la collaborazione della Diocesi di Trento, molto presente in questo progetto, proprio per significare la statura culturale del gesuita trentino.

Le attività più importanti che hanno coinvolto il pubblico, riguardano il Progetto Orizzonti d’Oriente, in collaborazione con Alteritas Trentino. Grande successo ha ottenuto a febbraio il festeggiamento del Capodanno Cinese con la danza del Drago e del Dragone. L’iniziativa verrà riproposta anche nel febbraio 2020, in occasione del Capodanno Cinese, che festeggerà l’anno del Topo.

E’ stata estesa le ricerca “Il Trentino come nuova meta del traffico turistico cinese”, conclusa il 30 aprile. La Cina con un miliardo e trecentomila persone, rappresenta un bacino di possibili ospiti per le montagne trentine, in un contesto di strategia unitaria con il patrimonio turistico italiano. Il Trentino può sicuramente essere un luogo di grande appeal all’interno del territorio italiano.

Importante il progetto della Summer School sulla Cina, in collaborazione con l’Universita di Trento. Il tema sarà quello dei Legal Studies in Cina. Inoltre le numerose collaborazioni con la maggior parte degli enti culturali trentini, e le biblioteche civiche.

L’attenzione al mondo d’impresa è garantito grazie al patrimonio di relazioni e contatti che il Centro può garantire. Nel 2020 sarà realizzato anche un corso per gli imprenditori coordinato dalla dott.ssa Yu Jin, avvocato ed esperta di relazioni italo cinesi.

Grande soddisfazione per l’accreditamento con l’Iprase del Centro Studi Martino Martini, come centro per la formazione degli insegnanti.

L’accordo è stato approvato dalla Giunta il 4.10.2019, e un ruolo importante è stato quello del coinvolgimento del nuovo Presidente dell’Iprase, prof. Renato Troncon, che ha colto subito l’importanza dell’ambito Cina come momento di crescita culturale per la conoscenza globale indispensabile per la formazione del corpo docente trentino. Questa scelta garantisce apertura a 360 gradi verso il mondo e la possibilità anche per gli studenti di acquisire conoscenza internazionale di pregio.

Il progetto KITES Aquiloni e Culture in volo tra Arte e Scienza, sarà un dei momenti importanti, visto il successo della manifestazione di quest’anno, realizzata con la collaborazione del comitato del Festival dell’Aquilone di Cervia, la più grande kermesse mondiale del settore.

Il Centro Studi Martino Martini, a vent’anni dalla nascita, si dimostra così vivo e pieno di iniziative e progetti. Il nuovo corso a partire dal 2020, che si aprirà con il nuovo Comitato Direttivo e la scelta del nuovo Presidente, sarà un’occasione per confermare l’importanza della cultura cinese nel mondo occidentale, e soprattutto mettere in campo progetti ed iniziative volte a valorizzare le relazioni a livello internazionale- Questo potrà essere un volano di sinergie sia per iniziative di alto valore culturale, sia per valorizzare l’aspetto sociale, ed aprire sempre più la conoscenza del patrimonio di storia della Cina.

Obiettivi ambiziosi, che dovranno essere supportati da un’ efficace programmazione finanziaria sia di autofinanziamento, sia di sviluppo nel senso di aprire a nuove potenzialità con la collaborazione di altri soci e crowfounding.

L’Università in tal senso di dimostra un partner eccezionale per dare quel supporto indispensabile alla realizzazione e potenziamento delle idee e progetti che vengono proposti dal Comitato scientifico.

Al termine della riunione il Presidente Riccardo Zandonini, ha salutato e augurato buone feste agli intervenuti visibilmente commosso.