Finanziaria: via il Ticket sulle ricette. Arriva il mutuo sulla natalità che se metti al mondo dei figli non dovrai restituire

La pizza più buona del Trentino? Secondo Pizza Awards 2019 è quella del Korallo di via Venezia 123 di Monica Piccolo e Bruno Costanzo.

I giudici dell’Oscar della Pizza hanno valutato in maniera anonima vari locali a Trento e periferia e sulla base del menù, della carta dei vini o delle birre, degli impasti compresi quelli senza glutine o dietetici, hanno stillato una classifica di merito.

La pizzeria Korallo è risultata la prima in Trentino e la novantaquattresima italiana su un totale di cento.

Monica e Bruno dopo l’esperienza della pizzeria al taglio di via Chini, da tre anni si sono trasferiti in via Venezia con un locale che nel periodo invernale mette a disposizione della clientela un centinaio di posti, raddoppiati in estate.

Trenta le pizze a menù con una particolarità: “ Ogni settimana una pizza diversa fatta con i prodotti di stagione come la zucca o i funghi porcini. Come si fa nelle pizzerie napoletane, non accettiamo prenotazioni. La gente arriva e aspetta, magari bevendo qualcosa al bar. La prenotazione trasformerebbe il servizio in turni ed è una modo di accogliere la clientela che non ci piace”.

Collaborano con Monica e Bruno anche i figli Davide e Gabriele ai quali si affiancano 10 camerieri

