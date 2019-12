A Cles serata informativa sulla figura storica di Bartolomeo Carneri

Venerdì 13 dicembre 2019 ad ore 18.00 al Palazzo Assessorile di Cles, verranno ricordate la figura e le opere di Bartolomeo Carneri, nato a Trento il 3 novembre 1821 e morto a Maribor (Slovenia) il 18 maggio 1909.

Ultimo del ramo austriaco di famiglia clesiana, e leader liberale al parlamento di Vienna, filosofo e letterato tra Italia ed Austria. Tra le sue opere più importanti si ricorda la traduzione in tedesco della Divina Commedia di Dante, e due opere: “Darvinismo e moralità” e “L’uomo moderno”. Fu insignito della laurea honoris causa in filosofia all’Università di Vienna e nominato Cavaliere dell’Impero Austro-ungarico. Per venti anni ha svolto una intensa attività parlamentare.

A presentare l’evento in conferenza stampa, il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi, il quale spiega l’importanza di recuperare la memoria storica in Val di Non, ricca di personaggi importanti, specialmente in questi tempi di fragilità emotiva dove la comunità è impaurita dall’arrivo di nuove etnie.

Presente il Presidente dell’Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto Fabrizio Paternoster, che spiega la finalità dell’Associazione di promuovere la conoscenza di personaggi storici italo/austriaci e l’importanza di creare così legami territoriali, tanto da essere condivisi con il Forum Austriaco a Milano.

Prosegue Paternoster: “Bartolomeo Carneri proveniva da una famiglia clesiana di giuristi e avvocati. La sua traduzione in tedesco della Divina Commedia, a tutt’oggi molto visionata, e altre sue opere, suscitarono l’interesse della prima donna al mondo a vincere il Premio Nobel per la pace, Berta von Schutter, con la quale intrattenne costanti rapporti epistolari su tematiche scientifiche e filosofiche. Fece parte del parlamento di Vienna, e proseguì la carriera di parlamentare per molto tempo a Graz, dove rappresentò i proprietari terreni nelle loro battaglie. Questo evento culturale è stato appoggiato da enti ed associazioni che collaborano per dare l’opportunità alla comunità di conoscere il personaggio di Carnera e magari fungere da spunto per qualche tesi di laurea”.

Il Professor Luigi Parinello, della Pro Cultura Centro Studi Nonesi, sottolinea che anche la Pro Cultura si fa promotrice per portare a conoscenza famosi personaggi locali e valorizzare persone di lustro che si sono affermate fuori dai propri territori, ottenendo grandi riconoscimenti nel panorama culturale internazionale.

Venerdì 13, dopo l’introduzione del Sindaco del Comune di Cles Arch. Ruggero Mucchi, la conferenza avrà come relatori Giulia Stringari, Presidente della Pro Cultura Centro Studi Nonesi, Alessandra Carozzi, Presidente della Fondazione Ivo de Carneri, Alberto Chini, Presidente dell’Associazione Padre Eusebio Chini, Fabrizio Paternoster, Presidente dell’Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto; interverranno Sergio de Carneri, Gianfranco Deflorian, Paola Maria Filippi e Paolo Mirandola.

Questa serata è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Cles, Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Forum Austriaco di Cultura, Fondazione Ivo de Carneri, Associazione Padre Kino – Eusebio Chini, Pro Cultura Centro Studi Nonesi, Cassa Rurale Val di Non.