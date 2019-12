Inaugurata a Palazzo Geremia la mostra “A Natale un regalo, La stella. I presepi”

E’ stata inaugurata questa mattina a palazzo Geremia la mostra “A Natale un regalo, La stella. I presepi” organizzata da Comune di Trento e Anffas Trentino onlus.

La mostra, ospitata nell’atrio del palazzo comunale in via Belenzani, presenta i lavori realizzati da ospiti, educatori e volontari di alcuni centri dell’Associazione Anffas della città e della provincia: i Centri socio educativi di Trento (via Volta, via Gramsci, c.so Buonarroti) il Centro progetto per la via Suffragio (TN), il Centro socio educativo di Vigo di Fassa, il Centro socio occupazionale via Temanza di Borgo V.na e il Laboratorio della Coop. Laboratorio sociale di Vigo di Fassa.

Un’idea che vuole valorizzare, fantasia, creatività e impegno dei ragazzi, che con le loro abilità hanno realizzato la loro idea di presepe, utilizzando materiali e tecniche diverse affinchè ognuno potesse contribuire al progetto. Palazzo Geremia ospiterà la mostra, realizzata con la collaborazione di Associazione Liberamente insieme, Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della PAT, Centro stampa della Regione Trentino Alto Adige e Risto3, fino al 6 gennaio prossimo (ad esclusione di sabato e domenica e festività) negli orari di apertura del palazzo.

