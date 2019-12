In dirittura di arrivo #liberalascuola 4.0» il progetto per combattere le dipendenze

“Nessuno può avere l’ambizione di risolvere un tema complesso come quello delle dipendenze, ma i dati ci dicono che dobbiamo affrontare con urgenza e in sinergia questo grave problema che affligge anche parte delle nostre comunità e dei nostri giovani” con queste parole nella serata di lunedì il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti si è rivolto ai dirigenti e ai direttori delle istituzioni scolastiche e formative della provincia, presenti al Dipartimento istruzione per un incontro di condivisione sui temi delle dipendenze e del disagio giovanile.

L’iniziativa, nata con lo scopo di avviare un confronto e una collaborazione su questi temi, ha visto la partecipazione dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Roberto Ceccato e del dirigente scolastico Federico Samaden nominato, su incarico della Giunta provinciale, coordinatore delle attività progettuali a favore dei giovani sui temi delle dipendenze, della dispersione scolastica, del disagio.

“Sono consapevole -ha detto Fugatti ai dirigenti – che molto spesso vi trovate a dover esercitare un ruolo che va ben al di là di quello scolastico, per questo motivo, abbiamo pensato alla proposta che vi presentiamo questa sera, affinché funga da stimolo, e da strumento per cercare di fare un ulteriore passo in avanti rispetto a tutto ciò che di prezioso la scuola sta già facendo in tema di prevenzione delle dipendenze”.

A questo proposito il dirigente scolastico Federico Samaden ha illustrato un documento di intenti finalizzato ad offrire un supporto alle scuole per la progettazione condivisa di attività, iniziative, progettualità e aiuto nella valorizzazione delle esperienze positive già maturate, favorendo lo scambio e la messa in comune delle buone pratiche già in uso.

“Alcuni episodi di cronaca degli ultimi giorni – ha esordito l’assessore Bisesti rivolgendosi ai dirigenti scolastici presenti all’incontro – hanno visto i nostri giovani protagonisti di situazioni che hanno a che fare con i temi delle dipendenze e del disagio giovanile. Vogliamo pertanto, con la collaborazione di tutti, mettere in campo delle politiche sinergiche a favore dei giovani sui temi delle dipendenze, della dispersione scolastica e del disagio proprio partendo dalla scuola”.

La proposta denominata “#liberalascuola4.0“ comprende, tra le altre cose, la sottoscrizione di un decalogo, realizzato grazie a una collaborazione tra MIUR, INDIRE, IPRASE e Dipartimento istruzione e cultura, volto a sostenere e coordinare nuovi strumenti pensati per contrastare il consumo di droghe e di sostanze finalizzate all’alterazione della propria lucidità attraverso attività di formazione, educazione e informazione a scuola. Mediante la sottoscrizione di un Atto d’intesa con la Provincia tutte le scuole trentine potranno inoltre aderire alla Rete delle scuole no drugs.

“A breve – ha annunciato il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato – il progetto sarà presentato alla stampa nel dettaglio congiuntamente con tutti i partner che a vario titolo daranno il loro contribuito a questa iniziativa”.

In occasione dell’incontro il Presidente Fugatti, l’assessore Bisesti e il dirigente generale Ceccato hanno formulato ai dirigenti scolastici gli auguri di Buone Feste.