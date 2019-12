“Abbiamo un Piano!”: il Piano Giovani “Terra di Mezzo” si racconta con una mostra a Casa da Marta

Il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo” dei Comuni di Predaia e Sfruz si racconta nelle sale di Casa da Marta, nel cuore del paese di Coredo, con la mostra intitolata “Abbiamo un Piano!”.

Sala della Trifora ospita un’esposizione dedicata principalmente al progetto dal titolo “Turisti per scelta”, realizzato dall’Appm Onlus in collaborazione col Piano Giovani, che ha visto 9 ragazzi di Coredo e Tavon protagonisti di un’esperienza unica vissuta tra le macerie di Arquata del Tronto, paese delle Marche fortemente colpito dal terremoto di tre anni fa.

Ma non è tutto, perché fotografie e filmati raccontano anche gli altri tre progetti ideati e concretizzati nel corso dell’anno nell’ambito del Piano Giovani: dai “Giochi senza Frontiere di Predaia”, pensati e organizzati dai Gruppi Giovani della zona riuniti in un unico, nuovo comitato denominato “PreGio Eventi” (Predaia Giovani Eventi), ai “Laboratori per l’integrazione”, ideati dalla Cooperativa Albero Blu, che consistono in attività educative, ricreative e inclusive nell’ambito della danza e della cucina che coinvolgono a Casa Sebastiano ragazzi con sviluppo tipico e atipico, perché si conoscano tra loro e instaurino un rapporto di condivisione e d’amicizia.

Per arrivare fino al progetto strategico “Ciak, si gira – Giovani protagonisti si raccontano”, un mediometraggio della durata di mezz’ora circa girato da ragazze e ragazzi che si sono messi in gioco per raccontare il Piano Giovani e favorire lo scambio, la relazione e la crescita dei giovani del territorio. Un filmato che sarà proiettato nel corso di una serata dedicata verso la fine dell’anno.

La mostra “Abbiamo un Piano!” sarà inaugurata dopodomani, venerdì 13 dicembre: l’appuntamento è alle 18 a Casa da Marta, a Coredo, e l’esposizione sarà visitabile fino al 29 febbraio 2020.

L’assessore alle politiche giovanili di Predaia nonché referente istituzionale del Piano Giovani, Ilaria Magnani, si dice soddisfatta dei progetti proposti e di come la comunità, soprattutto giovanile, abbia aderito con entusiasmo. “Il Piano Giovani 2019 ha portato grande partecipazione, coinvolgimento e collaborazione tra i giovani del territorio, che hanno dimostrato di essere ottimi organizzatori e di avere un cuore grande e tanta sensibilità –spiega Magnani –. Gli obiettivi sono quindi stati raggiunti ed è immensa la mia soddisfazione, poiché credo nei giovani e nel loro essere un valore inestimabile per la crescita della nostra comunità”.

