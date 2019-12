Emergenza furti negli appartamenti: si moltiplicano le denunce in Trentino

Sardagna, Mattarello, Ravina, Villazzano, Martignano, Costasavina nel Perginese, Povo e Valle di Cembra.

I furti sembrano non finire mai e ormai il Trentino è sotto attacco. E questo è il bilancio dei soli ultimi giorni.

I più colpiti sono gli appartamenti che vengono assaliti scardinando porte e finestre con piedi di porco e cacciaviti, salendo sulle grondaie o attaccandosi ai tubi per entrare dai poggioli nei piani alti.

A volte i farabutti dopo aver forzato la porta non riescono ad entrare la lasciano danni per migliaia di euro.

Una volta all’interno i ladri cercano denaro contante, gioielli o tutto ciò che possa fruttare parecchi soldi, scassinano casseforti e lasciano dietro si se devastazione.

I furti di solito avvengono in un tempo rapidissimo e di giorno.

A Sardagna i malviventi hanno portato via anche dei vestiti di valore.

Nel Perginese sono stati segnalati tre colpi. In tutte e tre le visite i ladri non sono mai andati via a mani vuote.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti colpiti per cercare di individuare prima possibile i responsabili.

A Povo i ladri sono entrati in azione in via della Resistenza, tra le 10 e le 11 del mattino, dopo aver atteso che tutti i residenti si allontanassero ma non sono riusciti ad entrare.

A Verla di Giovo domenica nel tardo pomeriggio i ladri hanno colpito in serie 4 abitazioni. (qui articolo)

Tre di queste sono state letteralmente razziate portando via contanti e gioielli, nella quarta i malviventi hanno desistito solo perché si sono accorti che nell’abitazione erano presenti gli inquilini.

I ladri sono entrati negli appartamenti forzando porte o finestre e hanno potuto operare con tutta tranquillità.

In uno degli appartamenti hanno tentato di scassinare la cassaforte con il flessibile, ma l’operazione non è riuscita.

Non contenti hanno rubato anche una toyota rav4 2011 che è stata avvistata ed intercettata dopo poche ore dai Carabinieri a Martignano.

La macchina è stata identificata ed inseguita dai Carabinieri e nella fuga ha mezzo distrutto due autovetture in transito per poi far perdere le proprie tracce.

