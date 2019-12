È morta Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette

La band annuncia la morte di Marie Fredriksson, cantante del mitico duo svedese dei Roxette, che era malata da tempo. Aveva 61 anni.

La cantante, che faceva coppia con Per Gessle, ed è scomparsa il 9 dicembre a causa di un cancro che le era stato diagnosticato 17 anni fa: “È con grande dolore che annunciamo che Marie Fredriksson dei Roxette è morta il 9 dicembre, dopo una battaglia col cancro durato 17 anni”, si legge nello status con cui la band racconta la cantante.

Nel 2002 le fu diagnosticato un tumore al cervello e un trattamento molto massivo ebbe comunque un buon effetto, al punto che riuscì, dopo qualche anno, anche a tornare sul palco: “Grazie al suo forte spirito combattivo, a partire dal 2009 Marie riuscì a tornare sui palchi di tutto il mondo” si legge nel comunicato stampa.

Pubblicità Pubblicità

“Marie ci ha lasciato un’eredità importante. La sua voce stupenda, al contempo forte e delicata, e le sue fantastiche performance dal vivo saranno ricordate da tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di esserne testimoni. Ma la ricordiamo anche come una persona stupenda con un enorme voglia di vivere e una donna con un cuore enorme che aveva attenzione per chiunque incontrasse” continua la nota, che riassume anche la sua lunga carriera. “Il tempo passa velocemente, non sembra passato molto da quando passavamo giorni e notti nel mio piccolo appartamento di Halmstad – ha ricordato Per Gessle – ascoltando la musica che amavamo, condividendo sogni impossibili. E che sogno, alla fine, siamo riusciti a condividere! Grazie Marie, grazie per tutto, sei stata una cantante eccezionale, una maestra per quanto riguarda la voce e una performer incredibile. Grazie per aver dipinto le mie canzoni in bianco e nero dei più bei colori. Sei stata la più grande amica che abbia avito per oltre 40 anni. Sono orgoglioso e onorato e felice di aver potuto condividere con te tempo, talento, calore, generosità e senso dell’umorismo”

Fino al 2009, anno del vero e proprio ritorno ufficiale del duo sui palcoscenici, i Roxette pubblicarono solo alcuni “Greatest Hits” e alcuni singoli da solisti.

In totale il duo ha pubblicato nove dischi e fatto tour in tutto il mondo, l’ultimo dei quali si è concluso nel 2016.

Pubblicità Pubblicità



In quell’anno Marie scrisse su Facebook: “Sono stati 30 anni incredibili! Non provo altro che gioia e felicità quando guardo indietro ai tour mondiali di Roxette. Tutti i nostri spettacoli e ricordi nel corso degli anni saranno per sempre una parte importante della mia vita. Sono particolarmente orgogliosa e grata di essere tornato nel 2009 dopo la mia grave malattia e di essere stato in grado di portare Roxette in giro per il mondo ancora un paio di volte. ‘Purtroppo, ora i miei giorni in tour sono finiti e voglio cogliere l’occasione per ringraziare i nostri meravigliosi fan che ci hanno seguito nel nostro lungo e tortuoso viaggio. Non vedo l’ora di pubblicare il nostro album Good Karma a giugno – per me è il nostro miglior album di sempre“.

L’album, l’ultimo del duo, raggiunse il secondo posto nelle classifiche svedesi. I Roxette hanno venduto oltre 75 milioni di dischi, piazzando 19 brani ai vertici delle classifiche.

Sotto «The Look» uno dei più grandi successi del duo negli anni ’80.