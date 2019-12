Cappottini per animali: bellissimi, ma è meglio non abusarne

L’inverno è arrivato e così anche il freddo che ci accompagnerà almeno fino al prossimo marzo.

Per chi possiede un cane, un coniglio o comunque animali che non hanno pelo sufficiente per stare al caldo fuori dal tepore della casa, questo è anche il periodo dei cappottini.

Si tratta di normali cappotti più o meno impermeabili e/o morbidi per i propri animaletti.

Pubblicità Pubblicità

Ormai il Natale è alle porte ed è sempre più frequente trovare in giro delle adorabili mise a tema, colorate e spesso anche originali.

I prezzi sono quanto di più variabile: si passa infatti da una decina a centinaia di euro per un solo capo, ovviamente in base alla marca ed al materiale.

Tuttavia, per quanto questi oggetti possano essere adorabili, teneri e simpatici per noi umani, lo stesso non vale per i nostri amici a quattro zampe.

Pubblicità Pubblicità



I conigli, ad esempio, si stressano facilmente quando vengono agghindati con cappotti e cappellini mentre cani e gatti, pur non dimostrando troppo il loro disagio, spesso ne risentono anche loro, anche se in maniera meno evidente.

Nell’era dei Social Network, a tutti è sicuramente capitato di scattare una foto al nostro animale mentre quest’ultimo è stato vestito come un elfo, Babbo Natale, una renna, o anche solo con un maglioncino natalizio.

Sono foto divertenti, belle, che attirano sicuramente un certo pubblico e che strappano una risata anche al più arido dei cuori. Però, non bisogna abusarne. In fin dei conti, sono prodotti che devono essere utilizzati per il loro scopo: ovvero, mantenere caldo l’animale. Non per creare un fenomeno da Social o altro.

Tutto questo per ribadire che, sicuramente, anche i nostri pelosetti apprezzano la premura che dimostriamo nel mantenerli a temperature confortevoli anche nel gelo invernale, ma certamente sono meno contenti quando vengono vestiti come dei veri e propri alberelli di natale: belli sì, ma di certo scomodi.

Alle volte, uno stile classico e sobrio per quanto “noioso” resta comunque il più apprezzato… da noi e dai diretti interessati.