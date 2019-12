A San Donà, Martignano, Montevaccino e Terre d’Adige in arrivo santa Lucia

Sono stati minuti di autentico terrore quelli passati da molti residenti di via alle Porte a Romagnano ieri sera verso le 19.30.

Un uomo di 55 anni dopo aver tentato di dar fuoco alla macchina del vicino in garage ha minacciato di far saltare la palazzina dove abita.

Allertati dai vicini sono subito intervenuti in forze i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine ed a due ambulanze del 118.

Pubblicità Pubblicità

Per convincere l’uomo a desistere dal suo intento è dovuto intervenire anche un medico, constatato che purtroppo l’uomo era ubriaco e conosciuto per gravi problemi di alcolismo.

Dopo una lunga ed estenuante trattativa durata circa un’ora l’uomo è stato caricato sull’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale santa Chiara di Trento.

Il 55 enne, un artista del ferro molto conosciuto per la sua bravura e competenza, sono da parecchi anni che da problemi alla comunità.

Non è infatti il primo episodio che allarma Romagnano ma solo l’ultimo di una lunga serie.

Pubblicità Pubblicità



Il soggetto, che per colpa della sua dipendenza dall’alcool ha perso tutto, ieri sera completamente ubriaco si è scagliato contro il vicino di casa a cui aveva «dovuto» vendere la casa e nel garage ha appiccato le fiamme sotto alla sua auto.

L’intervento dei pompieri ha scongiurato guai peggiori.

Come detto l’uomo da anni soffre di problemi di alcolismo che lo trasformano da buono e gentile con tutti ad una vera furia umana. Vive con la mamma anziana e gravemente malata che spesso viene minacciata quando il figlio è ubriaco. I vicini parlano anche di episodi legati ad un coltello e di degrado sociale abbastanza gravi.

La cornice non è delle migliori, per questo i vicini si chiedono continuamente come mai le istituzioni non intervengano.

In questo caso le istituzioni potrebbero fare di più conoscendo la situazione.

La cosa viene anche confermata da un Antonio Menegatti, storico commerciante di Trento che abita nella stessa via e che suo malgrado rientrando dal lavoro ieri sera ha assistito all’episodio. «La gente ha paura perché gli episodi continuano e prendono connotati sempre più gravi. Le parole dei medici pronunciate ieri sera sono emblematiche» – Spiega il commerciante.

Capita la situazione infatti i vigili del fuoco hanno fatto intervenire il medico che ha subito detto che «il soggetto a questo punto è pericoloso per se stesso e per gli altri».

Poi però il 55 enne ha abbandonato le sue insane idee convinto dalle forze dell’ordine e la cosa si è risolta nei migliori dei modi.

«Non è possibile non fare nulla – continua Menegatti – di fronte a casi simili ben conosciuti. Le istituzioni sono ancora una volta assenti in attesa che succeda la tragedia. Il soggetto andava monitorato settimanalmente nel tentativo di disintossicarlo. Purtroppo non si capisce che questi personaggi quando bevono diventano vere bombe per la comunità. Non è la prima volta che minaccia di far saltare la casa e ha fare le spese della dipendenza dall’alcool è la mamma costretta a subire di tutto. Qui non si tratta di privare qualcuno della libertà ma di curare un malato, perché gli alcolizzati vanno trattati come tali»

Quello di Antonio Menegatti è uno sfogo in virtù anche della lunga amicizia che lo lega al 55 enne. «Queste persone vanno recuperate, lui è bravissimo e un vero artista, le istituzione devo recuperare queste persone e seguirle perché mantengano il loro equilibrio, servono anche a questo no?»

L’alcolizzato spesso è autolesionista, il 55 enne infatti più di una volta ha sfidato e rischiato di essere sbranato da 3 Rottweiler che sono custoditi nel giardino di fronte. Insomma, l’ennesima bomba sociale, lasciata da sola in barba al pericolo verso se stesso e gli altri.

Sotto l’uomo portato via dalle forze dell’ordine