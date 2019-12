Nel ‘Cuore del Natale clesiano’ apre la mostra “Presepi d’incanto a Palazzo”

Anche quest’anno ritorna l’attesa mostra di presepi artigianali ‘Presepi d’incanto a palazzo’ allestiti dal Gruppo Rionale Spinazeda, e del tradizionale ‘Presepio alpino’ curato dal Gruppo Alpini Cles, che è stata inaugurata domenica 8 dicembre a Palazzo Assessorile di Cles, la location più adatta per ospitare i presepi, incorniciati dagli splendidi affreschi medievali; un motivo in più, per chi non lo conosce, di visitare il Palazzo.

Questa esposizione, nell’ambito degli eventi ‘Il cuore del Natale Clesiano’, è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Cles, il Consorzio Cles Iniziative, la Pro Loco di Cles e il Circolo Fotografico Valli del Noce.

Le novità per questa edizione sono i presepi provenienti dalle città gemellate con il Comune di Cles, Suzdal in Russia, Pemba in Tanzania e Slawno in Polonia, oltre al Comune di Chianni in provincia di Pisa, che ha allacciato con Cles stretti rapporti culturali.

Ad introdurre la mostra l’Assessore alla Cultura del Comune di Cles Avv. Vito Apuzzo, affiancato dall’Assessore al Turismo Andrea Paternoster; intervengono anche il Vicesindaco Diego Fondriest , e il Presidente della Giunta Comunale Luciano Bresadola.

Il pensiero comunemente espresso dalle autorità è di vivere serenamente le festività, pur essendo in un momento di particolare incertezza a livello mondiale.

Immancabili i ringraziamenti a tutte le persone e le Associazioni che hanno creato questi artistici presepi, perchè durante l’anno impegnano il loro tempo, con dedizione ma soprattutto grande passione per realizzare questi incantevoli presepi, affinchè vengano ammirati sia dai residenti che dai numerosi turisti di passaggio nella borgata.

Un particolare ringraziamento è indirizzato agli Alpini, sempre presenti sia che si tratti di emergenze, di collaborazione durante le manifestazioni indette dal Comune, o di aiutare in caso di bisogno, ma presenti anche nei momenti di festa quali il Natale, allestendo il loro classico ‘Presepio Alpino’.

Brevi interventi da parte di Loris Dal Lago, rappresentante del Gruppo Rionale Spinazeda, del Presidente del Gruppo Alpini Cles Bernhard Avanzo, e dell’artista Patrizio Cavallar, che ha collaborato all’allestimento della mostra, ed ha scolpito il presepe posto sulla fontana in Piazza Granda a Cles, usando legno di alberi caduti a causa della tempesta Vaia.

A Natale il presepe è una tradizione consueta, in qualsiasi stile si costruisca, si addobbi o si interpreti, è presente in quasi tutte le case, accompagnato dal classico abete natalizio, da sempre simboli del Natale in tutto il mondo.

Info e orari di apertura sul sito del Comune di Cles