Val di Sole, attivo anche per la stagione invernale 2019-20 il servizio di Skibus

Confermato anche per la stagione invernale 2019-20 il servizio di trasporto pubblico in Val di Sole che mira, anche in chiave turistica, a ridurre il traffico veicolare nei paesi.

La proposta è organizzata dai Comuni di Caldes, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malé, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio, che hanno così confermato l’intenzione di dare vita a un progetto riconosciuto come di Valle.

I Comuni coinvolti hanno dunque deciso di aderire alla convenzione nella quale il Comune di Malé assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili, mentre l’Apt avrà un ruolo esterno di collettore.

Pubblicità Pubblicità

Già negli anni passati i Comuni hanno portato avanti positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all’organizzazione di un servizio di Skibus che viene appositamente organizzato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità delle strade. In questo modo, oltre a ridurre il traffico e l’inquinamento, viene anche elevata la sicurezza sulla viabilità della valle.

Il servizio punta a essere integrato con il trasporto rotabile. Le linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura che diventa un hub per i servizi Skibus, treno e funivie, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida, Madonna di Campiglio, Malé. Le fermate sono le stesse di Trentino Trasporti.

Pubblicità Pubblicità

L’ospite e il residente potranno così raggiungere tutte le località con un servizio diretto o grazie al sistema di interscambi all’hub di Daolasa. Nel progetto, poi, tutte le località risultano collegate con maggiore frequenza e con un innalzamento generale della qualità del servizio.

Inoltre la bassa Valle, da Malé e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un servizio “porta a porta” delle principali strutture ricettive, con l’obiettivo di diminuire sensibilmente l’utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista.

Pubblicità Pubblicità