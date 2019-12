Gioco d’azzardo: in Trentino la situazione è gravissima. Nel 2017 spesi 214 milioni di euro

Sabato e domenica la Lega Salvini Trentino è nelle principali piazze della Provincia autonoma per fare una raccolta firme per dire Stop alla riforma del MES, una riforma da «bloccare a tutti i costi per il bene dell’Italia e della nostra Provincia autonoma» – afferma il segretario della Lega Trentino Mirko Bisesti.

Quello della Lega Trentina è un vero e proprio tour da Rovereto a Trento in via Santa Croce, fino a Cavalese e a Predazzo per spiegare il MES e le ragioni della contrarietà della Lega a questo accordo.

Si parlerà quindi di bail-in, di Mes, di Europa in tanti comuni del Trentino grazie ai numerosi gazebi dei militanti del carroccio con l’hastag ormai consolidato da anni #sempretralagente.

Pubblicità Pubblicità

Un tour cominciato con molto successo, sono infatti molte le persone che presso i gazebi si sono confrontate con i militanti della lega sui principali contenuti del MES (Meccanismo europeo di stabilità) e che hanno firmato la petizione per lo stop alla riforma del cosi detto «salva Stati»

«Siamo molto soddisfatti: solo qualche ora fa abbiamo iniziato la raccolta firme per dire Stop al Mes e ora contiamo già migliaia di sottoscrizioni in Trentino. Sono tantissimi i cittadini che si sono precipitati ai nostri gazebi per dire no ad una riforma ammazza-Stati, ad una riforma inutile e soprattutto dannosa per la nostra economia. Tutti coloro che non sono ancora riusciti a passare per firmare, lo potranno fare online sul sito legaonline oppure direttamente ai gazebo che saranno presenti anche nella giornata di domani in alcuni comuni del Trentino. La politica di partecipazione e confronto continua su temi concreti e di forte rilevanza per il benessere del nostro Paese» – dichiara sempre Bisesti.

Sulla riforma del Mes i dubbi si infittiscono sempre di più. Secondo i detrattori della riforma, e qui ci riferiamo soprattutto a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si potrebbe arrivare addirittura al tanto temuto prelievo forzoso dai conti correnti dei risparmiatori. Il rischio è legato alla possibilità che quel denaro serva allo Stato per salvarsi dal dissesto economico in caso di ristrutturazione del debito.

Sul Mes, a differenza di quanto siamo generalmente abituati a vedere, ad opporsi non sono solo i partiti di centrodestra, ma anche il Movimento 5 Stelle e il partito di Renzi che seppur non in maniera così plateale e convinta, hanno comunque espresso le loro perplessità nonostante siano forza di governo e non di opposizione.

Pubblicità Pubblicità