A Taio è tutto pronto per vivere un “Magico Natale”

A Taio, nel Comune di Predaia, è tutto pronto per vivere un “Magico Natale”, il modo migliore per celebrare l’arrivo delle festività natalizie.

Domani, domenica 8 dicembre, ad attendere grandi e piccini ci sarà un pomeriggio all’insegna di giochi, laboratori, letture animate e una grande tombola.

Le diverse iniziative si terranno in biblioteca e all’oratorio Casa don Bosco. Alle 14.30 ci saranno i “Accogliamo… il Natale”, delle avvincenti letture per bambini a cura della biblioteca, mentre dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà spazio per i laboratori a cura della Pro Loco e dell’Oratorio di Taio.

A partire dalle 15.30 si potrà anche partecipare a giochi di società in biblioteca e Girotombola, intanto che i più piccoli si lasceranno andare alla lettura con l’iniziativa “Nati per leggere”, nell’auditorium comunale (adiacente alla biblioteca).

Alle 16.30 sarà la volta di “Storie sotto l’albero” per poi spostarsi tutti all’auditorium comunale per la grande tombola (ore 17.30).

Alle 19, per concludere in bellezza, pasta per tutti con prenotazione nel pomeriggio fino alle 17 all’Oratorio.

Tra le attività gratuite anche il laboratorio degli elfi, in programma all’oratorio dalle 15.30 alle 17.30, con la preparazione di morbide renne, della stella di Natale e la scrittura della letterina.

Durante il pomeriggio, sempre all’Oratorio, i genitori della scuola materna aspettano tutti per addolcire il palato di grandi e piccini… non mancheranno cioccolata calda e brulé.

Organizza la Pro Loco di Taio in collaborazione con la biblioteca e il Comune, l’Oratorio Casa don Bosco e con il sostegno della Cassa Rurale Val di Non.