Legge di bilancio: si cuce una crepa se ne apre un’altra, tensioni nella maggioranza

Vero e proprio scontro , ieri tra il presidente Conte e i due leader dell’opposizione: alla Camera la Meloni al Senato Salvini.

Parole taglienti da una parte e dall’altra, si discuteva del Mes, il fondo salva stati e con le comunicazioni del presidente del consiglio è stata l’ennesima sfida tra i due ex alleati, Conte e Salvini.

“Siamo al cospetto di un’accusa gravissima” inizia così il discorso di Conte che ha riferito ieri in Parlamento come promesso, accusato dalla Lega e Fratelli d’Italia di alto tradimento e di mentire sul mes, il fondo salva stati e peggio di averlo firmato di nascosto di notte.

Dopo aver minacciato querele e deciso di anticipare l’informativa, Giuseppe Conte va all’attacco: alla Camera prima, al Senato poi per quasi un’ora ad intervento. In un aula molto tesa e con i banchi della maggioranza molto poco affollati, il Presidente del Consiglio comincia con parole taglienti “Se fossero vere le accuse dovrei solo dimettermi ma sono false e denotano poca cultura istituzionale e mancanza di rispetto per le istituzioni” .

Segue poi una meticolosa ricostruzione delle molte volte in cui il Governo precedente si è occupato del meccanismo di stabilità, parole sia rivolte alla Lega ex alleata che, ai Cinque Stelle con Di Maio seduto silenzioso accanto al Presidente del Consiglio.

Il mes è un’assicurazione per i Paesi dell’unione contro il rischio di contagio in una logica di mutuo soccorso “ affonda Conte, “abbiamo ottenuto importanti miglioramenti nell’interesse italiano” dice. Conte però non chiarisce come il Ministro dell’economia Gualtieri che il testo è inemendabile, spetterà proprio a Gualtieri infatti provare a trattare ancora nell’Eurogruppo del 4 dicembre e magari ad ottenere uno slittamento.

Ovviamente i due leader dell’opposizione uniscono le forze con un doppio attacco frontale: Salvini prende il microfono al Senato e la Meloni alla Camera. Il leader della Lega ha ribattuto al premier Conte accusandolo di alzare il tiro: “ Oggi Conte mente quando dice che la questione è ancora aperta, decidete voi se sta mentendo Conte o Gualtieri”. Questo trattato porta rischi enormi per il paese. Ma Salvini è consapevole che il Mes può diventare una vera bomba per il Governo e fa notare a Conte che sui banchi della maggioranza mancano Parlamentari, rivolgendosi chiaramente ai 5 stelle.

La sostanza è che solo il PD è favorevole alla firma del trattato, mentre i Cinque Stelle son per un rinvio: una maggioranza per questo quasi minacciata.

Per ora la firma è fissata al consiglio europeo del 13, prima Conte sarà di nuovo in Parlamento dove si voterà 11 dicembre.