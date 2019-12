La Val di Rabbi si tinge di magia e si trasforma nella “Valle dei Presepi”

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio per seguire un suggestivo percorso che conduce alla Natività, ambientata in un tipico “maso”.

Da dopodomani, domenica 8 dicembre, fino a lunedì 6 gennaio 2020, la Val di Rabbi si trasformerà nella “Valle dei Presepi”: partendo da Pracorno, il primo paese della valle, basta seguire la stella che conduce a visitare tutti i presepi fatti a mano fino a Piazzola, dove si trova la Natività.

Il presepe è animato da personaggi a grandezza naturale, creati da artigiani e artisti locali, che interpretano i vecchi mestieri della realtà contadina: il taglio della legna, la raccolta dell’acqua, il calzolaio, il pascolo.

Pubblicità Pubblicità

L’inaugurazione è in programma domenica con la benedizione e a seguire spuntino e vin brulè per tutti. Sarà ricco, inoltre, il calendario di appuntamenti natalizi: dal presepe vivente alla fiaccolata organizzata dallo Sci Club Rabbi, dallo spettacolo folkloristico con i “Quater Sauti Rabiesi” al concerto di pianoforte a cura di Massimiliano Girardi, fino all’arrivo di Santa Lucia e Babbo Natale.

Pubblicità Pubblicità

All’Ufficio Turistico di San Bernardo è possibile ritirare la mappa dei presepi e chi riuscirà a scoprirli tutti riceverà un simpatico gadget. Particolarmente suggestiva è la visita durante le ore serali lungo i percorsi illuminati.

Avvincente, poi, l’idea del contest fotografico: se si ritira all’ufficio informazioni di Rabbi la mappa dei presepi, si fa visita agli allestimenti che si preferiscono scattando almeno dieci foto di presepi sparsi in tutta la valle e condividendole sui social con gli hashtag #valdirabbi, #lavalledeipresepi, si può passare di nuovo in ufficio a ritirare il proprio gadget. Organizza il Comune di Rabbi in collaborazione con Rabbi Vacanze.

Pubblicità Pubblicità