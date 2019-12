L’Orchestra Haydn in versione itinerante per le feste Natalizie

È morto ieri all’età di 66 anni Ferruccio Bertagnolli detto da tutti «Fero», uno dei chitarristi trentini che ha fatto la storia della musica nella nostra regione.

Aveva iniziato nel lontano 1968, insieme a quattro ragazzi di Taio e dintorni, poco più di quattordicenni destinati a diventare una leggenda negli anni che seguono.

I primi arpeggi li aveva suonati presso l’oratorio e poi proponendo le messe beat in chiesa.

Altri tempi, altri musicisti, altri sacrifici insomma.

Insieme a lui in quel gruppo c’erano Franco Berti al Sax, Paolo Chilovi alle tastiere, Carlo Ziller al basso e Umberto Bergamo alla batteria.

Loro poi sarebbero diventati «I Randagi» uno dei gruppi più famosi e seguiti degli anni 60 e 70.

Ferruccio era nato a Trento, ma cominciò a suonare la chitarra in vacanza, quando andava nella casa in val di Non in estate

Fu proprio lui negli anni 60 che dopo aver visto la sua band crescere e migliorare disse: «La musica beat, invece di suonarla in chiesa, da domani la suoniamo nei locali».

Inizia così la storia infinita dei Randagi.(foto sotto)

Bertagnolli grazie alla sua tecnica e autorevolezza diventa il vero leader dei Randagi e porta a sua band a fare centinaia di concerti anche fuori regione.

Amava suonare i Genesis, i King Crimson e gli Area.

La musica che cambia e l’avvento del nuovo pop lo convince che bisogna cambiare qualcosa.

La sua formazione acquisisce il sassofonista Renzo Paolini. E dopo alcuni avvicendamenti trova il batterista giusto in Arrigo Finadri.

I Randagi cambiano anche il nome e diventano «La Strada».

Poi l’oblio negli anni 80 e la fine della storica band nonesa.

Ma Ferruccio Bertagnolli non ha mai smesso rimanendo sulla cresta dell’onda per molti anni ancora, innovandosi grazie alle basi elettroniche sulle quali partivano degli assoli meravigliosi.

«Certamente non è facile avere dei musicisti con cui confrontarsi quando suoni è molto importante ma ho imparato a isolarmi durante i miei concerti e quindi raramente ne sento la mancanza.» – spiegava in un’intervista rilasciata nel 2011

Per Bertagnolli, nella musica e con le chitarre di oggi, la conoscenza del proprio strumento poteva fare la differenza – amava dire – «Ritengo sia importante personalizzare i suoni della propria chitarra e soprattutto ascoltare con molta umiltà gli altri chitarristi»

Fra le sue avventure musicali da ricordare anche una collaborazione con il grande Irio de Paula del quale disse: «Rimasi stupito dalla sua umiltà e il suo altruismo.»

Il suo mito era Eric Clapton su tutti, e la sua chitarra preferita la Stratocaster 07 (foto) importata appositamente dagli Stati Uniti nel 1969.

Negli ultimi anni Ferruccio Bertagnolli continuava a suonare, molte volte per beneficenza, «Aveva un cuore d’oro ed era sempre disponibile ad aiutare tutti, per la comunità una grave perdita» – spiegano gli amici.

Anche il grande chitarrista Mauro Borgogno ha voluto ricordarlo sulla sua pagina facebook con delle parole commoventi: «Oggi è un giorno triste. Un altro grande amico che viene a mancare. Comincio ad esser stanco..se ne stanno andando in troppi… Perdere prematuramente le persone alla quale si è particolarmente legati, anche perché per certi versi simili e uniti dalla stessa passione è difficile da accettare. Feruccio era una di quelle rare persone delle quali ci si poteva fidare, schietta, onesta e sincera sempre con una battuta pronta, un po’ tagliente se vuoi ma sempre saggia, come piace a me…così voglio ricordarlo, col suo sorriso, consapevole che quando si perde una persona cara se ne va inevitabilmente anche un pezzo di se stessi.»

Bertagnolli lascia una moglie e due figli, uno dei quali apprezzato e ottimo musicista.

Era un uomo innamorato della musica e della sua chitarra, umile, pignolo alla ricerca sempre del meglio.

Da oggi la sua storia si trasforma davvero in leggenda. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio a Taio.