Quando arriva dicembre, tra addobbi e luminarie, alberi e presepi, tutti vanno in cerca dello spirito natalizio.

E oltre ai grandi classici, prende sempre più piede nell’immaginario l’idea di visitare i mercatini di Natale.

Non bisogna per forza uscire dal nostro paese per gustarsi la loro inconfondibile atmosfera natalizia.

In Italia ce ne sono molti che non hanno nulla da invidiare ai più famosi mercatini europei.

Ecco perché oggi andremo alla scoperta di 5 mercatini di Natale da vedere nel Nord Italia.

I 5 mercatini di Natale più gettonati del Nord Italia

Babbo Milano: non potevamo non iniziare proprio da Milano, in assoluto una delle città più ricche di mercatini. Potreste essere tra i primi a visitare il nuovissimo Villaggio di Babbo Natale, un parco tematico di oltre 30 mila metri quadri, con una serie di percorsi e di attrazioni davvero unici. E poi c’è il classico mercatino natalizio tradizionale, che ogni anno viene allestito intorno al Duomo, e promette di stupire i più grandi e i piccini.

Bis di tradizione, Trento e Bolzano: quest’anno a Trento assisteremo ad un vero e proprio boom di mercatini di Natale, dopo un 2018 davvero straordinario da questo punto di vista. Perché piacciono così tanto i mercatini di Trento? Per via dei piatti e della sua tradizione culinaria, che attira ogni Natale migliaia di turisti. Poi c’è Bolzano, con il suo caratteristico mercatino e con una grande novità: la ruota panoramica, che resterà aperta fino al 6 gennaio.

Verona: Verona non è solo la città di Romeo e Giulietta, ma anche di Babbo Natale, per certi versi. Perché qui è possibile visitare dei mercatini connotati da caratteristiche uniche, dalla Fiera di Santa Lucia in Piazza Brà fino ad arrivare alla possibilità di acquistare il vero pandoro artigianale veronese. Infine, serve citare anche il Nadalìn, il dolce natalizio tipico di Verona e risalente al Duecento, magari da assaggiare tra le bancarelle.

Torino: si chiude con Torino, un’altra meta indicatissima per chi vuole scoprire i migliori mercatini natalizi del Nord Italia. E le opzioni non mancano di certo, partendo dal mercato di Piazza Castello, fino ad arrivare al mercatino di Borgo Dora al Cortile del Maglio. Non potremmo poi non citare il famoso mercato natalizio a Piazza Solferino, insieme a quello di Piazza San Rita, famoso per le specialità culinarie legate al territorio.