400 bancarelle alla Fiera di Santa Lucia: la viabilità e i controlli della polizia locale.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre avrà luogo la tradizionale fiera di Santa Lucia.

L’evento, che prevede come ogni anno un consistente afflusso di persone, avrà inizio alle 7 e proseguirà fino alle 19 in entrambe le giornate, snodandosi lungo le vie del centro cittadino con l’occupazione di oltre 400 bancarelle e spazi per le associazioni di volontariato.

Per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa è stato istituito il divieto di transito veicolare e di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle 1 del 7 dicembre e fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia delle strade nella serata del 8 dicembre sulle seguenti vie o piazze: via Suffragio, largo Carducci, via S. Pietro, via Galilei (tratto da via Roggia Grande a largo Carducci), via Oriola, via Mantova (tratto da largo Carducci a via Roggia Grande), via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma (tratto compreso tra via Belenzani e via Pozzo), via Pozzo (tratto da via Roma a via Torre Vanga), via delle Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Esterle (da Piazza D’Arogno a via Prati), piazza Vittoria (lato nord), via Mazzini, via Garibaldi, piazza Erbe, via Belenzani, piazza S. Maria Maggiore (tratto da via Cavour a vicolo delle Orsoline), piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi (tratto compreso tra piazza Duomo e via Rosmini), via Alfieri, via Maffei, via Prati, via S. M. Maddalena.

In occasione della fiera, come per l’intero periodo delle feste natalizie, saranno attivi alcuni parcheggi supplementari in città, gestiti da scuole, gruppi o associazioni.

Il calendario completo e aggiornato delle disponibilità è pubblicato su www.comune.trento.it

La polizia locale assicurerà sia nella giornata di sabato che in quella di domenica i necessari servizi di viabilità sulle principali direttrici esterne alla fiera e le attività di controllo dell’area di mercato, impiegando in totale un’ottantina di agenti. Oltre ai servizi di gestione della circolazione stradale e ai controlli dell’area del mercato, sarà predisposto anche un servizio di prevenzione con personale in abiti civili.

Dopo la verifica delle presenze degli operatori titolari di concessione per il mercato e la successiva assegnazione degli spazi rimasti liberi agli ambulanti in graduatoria (cd. spunta), i controlli saranno finalizzati in particolare ad escludere la presenza di venditori abusivi, accertare il rispetto degli spazi concessi ai titolari di posteggio (sia per quanto riguarda l’ampiezza occupata, sia per la salvaguardia delle pavimentazioni), a verificare il possesso dei titoli autorizzativi ed il rispetto delle relative prescrizioni, a constatare la regolare esposizione dei prezzi di vendita e verificare le disposizioni regolamentari per l’utilizzo degli impianti a gas Gpl.

Oltre agli accertamenti commerciali, saranno effettuate attività di prevenzione rispetto alla presenza di mendicanti o suonatori itineranti, che a causa di comportamenti irregolari possono essere fonte di disturbo per i frequentatori dell’area della fiera.

In piazzale Sanseverino è presente il tradizionale parco divertimenti di Santa Lucia, che sarà in attività dal 6 al 15 dicembre.

Le giostre sono aperte al pubblico nelle giornate feriali dalle 13.30 alle 23, nelle giornate festive e prefestive dalle 9 alle 23. Il piazzale è chiuso al traffico dal 3 dicembre per permettere le operazioni di montaggio delle attrazioni, verrà riaperto agli automobilisti martedì 17 dicembre, dopo lo smontaggio delle giostre.

Rimangono a disposizione circa 60 stalli auto nella porzione sud del piazzale.

Data la concomitanza della Fiera con la Festività dell’Immacolata e quindi anche con il rientro dalle località turistiche sono prevedibili consistenti rallentamenti con code in tangenziale in direzione sud.

La Polizia Locale consiglia, per quanto possibile, di non utilizzare nel pomeriggio della giornata di domenica 8 dicembre la tangenziale in direzione sud nel tratto compreso fra le uscite 6A – 6B (casello Trento Centro) e l’uscita 3 (ponte di Ravina) preferendo quale percorso alternativo le vie cittadine (Lung’Adige Apuleio e Leopardi, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via Degasperi, viale Verona).