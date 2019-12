Regali di laurea, 6 idee alle quali non hai mai pensato (e avresti dovuto farlo)

È tempo di lauree e di laureandi nelle maggiori università d’Italia.

Quando arrivano novembre e dicembre, infatti, molti giovani cominciano a sentire la tensione della presentazione della tesi, con la relativa discussione.

Da un lato questo è un momento davvero stressante, ma dall’altro rappresenta una tappa da gustare in tutto e per tutto, perché capita un paio di volte nella vita.

Pubblicità Pubblicità

Amici e famiglia attendono con trepidazione questo momento per festeggiare il neo-laureato.

Sì, ma come? Ecco 6 idee per un regalo di laurea originale, capace di farsi ricordare.

3 REGALI DI LAUREA DI ALTISSIMO LIVELLO – Basta con i giochi della playstation e con i ticket per un weekend alla SPA, perché è giusto che un regalo di laurea sia non soltanto originale, ma anche prezioso e di altissimo livello. L’occasione è unica, il momento è ideale per trovare un regalo davvero significativo, che sia il coronamento di un percorso lungo e complesso.

Per un laureato alla “Bocconi” meglio andare sul sicuro e non rischiare: si può trovare come regalo un “Girard Perregaux” a Milano, nel rinomato Flagship Store di Pisa Orologeria. Orologio perfetto per l’occasione “Il Laureato”: estetica d’impatta, con la caratteristica icona ottagonale, nato negli anni ’70, è un modello fortemente iconico.

Pubblicità Pubblicità



Con un occhio alle varie ordinanze comunali, si potrebbe pensare ad un monopattino elettrico: un veicolo che oggi va particolarmente di moda, e che sa come farsi apprezzare per via dei suoi numerosi vantaggi, in termini di mobilità cittadina.

E la terza opzione? Qui andiamo un po’ sul classico, ovvero un viaggio dall’altra parte del mondo, magari optando per una meta come l’Australia: due biglietti aerei, magari lasciando la parte organizzativa al festeggiato, sono un regalo sempre gradito, specialmente al termine di un percorso molto lungo e impegnativo.

Sempre che non si preferiscano le bellezze nostrane: si può optare per una settimana bianca in Trentino, terra di arte e cultura, o una bella città da visitare.

3 REGALI DI LAUREA DAVVERO DIVERTENTI – Come spesso accade in questi casi, un regalo dovrebbe mirare precisamente al suo target, o ad un hobby, quindi si richiede un minimo di conoscenza delle preferenze di chi lo riceverà. Se si sa che il laureando è un appassionato di cucina, dunque, un bel regalo potrebbe essere un set di pentole particolari o un wok, ovvero la padella che viene comunemente usata in Asia per svariate preparazioni, per le fritture e per le ricette saltate.

C’è anche una seconda opzione che potrebbe trovare molto stuzzicante, come regalo di laurea: un visore per la realtà virtuale come l’Oculus che, oltre ad essere davvero divertente, è ideale per gli appassionati di innovazione.

Eccoci giunti alla terza e ultima opzione, se si ha intenzione di fare un regalo di laurea ecosostenibile: una bicicletta pieghevole nuova fiammante, magari elettrica, potrebbe essere gradita per muoversi nel traffico cittadino a zero emissioni.