Mercatone Uno: non è stata presentata nessuna offerta vincolante. Ipotesi allungamento della cassa integrazione fino a Maggio 2020

Come da tradizione consolidata, anche quest’anno nell’ambito delle manifestazioni per il “Natale di Salorno” l’Associazione Ferramatori Trentino Alto Adige organizza una mostra di modellismo ferroviario.

Verrà esposto il grande plastico sociale nella sua intera estensione che raggiunge i 30 metri lineari, interamente realizzato dai membri dell’Associazione provenienti da tutta la regione (con qualche “sconfinamento” nel vicino Veneto), e sul quale gli stessi Soci faranno correre trenini che al meglio rappresentano il materiale rotabile che quotidianamente vediamo transitare sui binari della nostra regione.

Non mancheranno anche convogli del bel tempo andato, che assieme allo spazio riservato all’esposizione di alcuni cimeli storici tipici del lavoro in ferrovia, potranno soddisfare le aspettative dei visitatori più nostalgici.

Pubblicità Pubblicità

L’Associazione Ferramatori, come di consueto, pensa anche e soprattutto ai bambini ed alle famiglie, con l’allestimento di uno spazio a loro dedicato, in cui i più piccoli potranno disegnare e colorare, giocare con un trenino di legno ed uno telecomandato, fino anche a trasformarsi in macchinisti in miniatura manovrando due piccoli plastici a loro riservati.

E se tra un’attività e l’altra sorgesse un languorino, ecco pronti strudel e vin brulè che rinfrancheranno stomaco e spirito, corroborando in maniera ideale l’atmosfera natalizia.

L’appuntamento è per il 7 e 8 dicembre prossimi nei locali del Gruppo Giovani di Salorno, in via Asilo 10, dalle 10 alle 18.

In questa occasione saranno esposte anche le opere realizzate dai partecipanti all’ultimo corso-presepi, organizzato dalla stessa Associazione in vista delle Festività e conclusosi il 25 novembre scorso.

Pubblicità Pubblicità